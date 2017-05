Good Governance ta haci cu nos hobennan ta kere den Aruba bek

Patronahe politico, mal gobernacion y corupcion tin su consecuencianan desvastador pa henter un pais. Particularmente pa e profesionalnan Arubiano hoben, esaki ta un experiencia desagradabel y amargo, despues cu yen di vision y speransa di bolbe nan pais bek a inverti miles den nan educacion. Nan soño pa bolbe nan pais, y contribui na desaroyo y progreso di nan pais y su hendenan, ta keda descuartisa na momento cu nan bolbe bek. Esaki ta segun candidato di partido UPP, Raymond Hernandes.

Esaki ta e conclusion cu nos di UPP tin di saca, na momento cu nos combersa cu nos Young Professionals y sigui tur e discusionnan, particularmente riba medianan social. E hobennan aki, conoci tambe como e generacion di “millennials” ta sinti cu den un sociedad cu no ta existi reglanan di bon gobernacion, nan no ta bon bini. Gran parti di e hobennan aki, ta sintinan mes poni un banda of lubida, ya cu nan potencialnan pa yuda e pais y nan mes, parce di no ta wordo aprecia of acepta.

Den e ultimo lunanan aki nos por mira varios candidato adresa e grupo di “millennials” y Young Professionals, primintiendo nan atrobe, na un manera populista, cu lo crea trabou pa nan y duna nan oportunidad di por progresa. Nos por a mira con a bay te Hulanda pa bolbe papia cu esnan cu a caba di bay algun aña primintiendo nan yen di cos.

Pero ningun di e partido- of candidatonan aki no ta toca e puntonan di mal gobernacion, corrupcion, patronahe politico, cu hustamente ta percura pa e desigualdad cu ta wordo crea pa un sistema tradicional di purba keda na poder. Un sistema cu pa 30 aña a percura pa mayoria di nos hendenan cu a bay studia afo, no a bolbe bek nos pais. Un sistema cu a percura pa esnan cu a studia aki, ta dificil pa haya un trabou digno, na unda cu esnan cu ningun tipo di preparcion ta haya nombracionnan politico.

Desde su fundacion, pa UPP tabata central e necesidad pa cambio di nos forma di gobernacion y di nos sistema di representacion. E cambionan aki so ta e garantia pa nos hendenan, particularmente nos hobennan profesional, por cuminsa kere atrobe den nos pais Aruba. Introduccion di reglanan di bon gobernacion ta permiti nos pa pone Aruba bek riba e bon track. Particularmente e Young Professionals lo bay sinti esaki, ya cu nos ta na fabor pa cambia e sistema di nombracion di empleadonan publico y sake for di man di politiconan. Tambe Good Governance ta percura cu ministernan, pues e politiconan ta transparente y ta wordo controla riba e decisionnan cu nan ta tuma. P.e. ora di duna un permiso, esaki no mester ta abase di fabor sino abase di derecho. Tambe lo cambia e proceduranan, pa asina agilisa nos Young Entrepeneurs, cu ta ta sintinan limita.

Si nos no por acepta reglanan di bon gobernacion, un young professional lo no ta exitoso den un sociedad unda cu tin mal gobernacion, corupcion y patronahe politico. Sea nan ta cambia nan actitud di bay den direccion di hunga e wega tradicional, cu lo no soluciona nada. Pasobra bo no tin e libertad di ta bo mes of desaroya mas bo propio talentonan, bo profesionalismo of pa tin un propio opinion. Of nan por scohe tambe di bandona e pais, contribuyendo mas ainda na “brain drain” Arubiano y cu na su turno ta haci cu e tasa di hendenan studia na nivel profesional ta keda abou.

Ta pesey nos ta kere cu introduccion di reglanan estricto di Good Governance, lo ta na beneficio di e hobennan aki tambe, na unda nan lo tin un “fair chance” pa nan por desaroya nan mes y contribui na bienestar di nos pais, sin cu nan tin mester di un fabor di un politico. Y UPP, sabiendo cu tin hopi desconfiansa den politica y politiconan, sabiendo cu hopi lo tin debor den nos sistema, ta kere cu e hobennan hustamente mester bira parti di e cambio aki. UPP sa, cu e grupo di hobennan aki ta consciente di e problemanan cu nos ta aden y di e situacion aki na Aruba. Y e cambio aki ta posibel, no di keda para na banda, sino pa activamente percura pa e cambio. Si nos keda actua di e mesun manera nos no ta trece e cambionan cu nos kier. E deteriorio cu nos tur ta presenciando den e Aruba di awe, por wordo para y haci Aruba atrobe un lugar di progreso, trankilidad, oportunidad, pa nos propio hendenan. Y aki ta unda cu UPP ta kere e grupo Young Professionals aki lo por haci e diferencia. Good Governance ta e condicion pa nos hobennan profesional cuminsa kere den Aruba atrobe!