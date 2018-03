Gobierno trahando riba concepto di ley di LIM

Sr Ady Thijsen, actual Presidente di Parlamento di Aruba a referi cu e tema di Lands Verordering Instelling Ministeries, cu gobierno lo tin cierto ministernan cu su gabinete lo bay wordo cambia y esaki lo mester haci prome cu lo bin presenta e presupuesto nobo di actual gobierno.

Prome cu bay trata e begroting, mester cambia e ley di Lands Verordering Instelling Ministeries, y esaki a drenta cerca miembronan di Parlamento. Ta purbando pa keda cla cu e concepto di e ley aki, pa e di tres siman di Maart.

Parlamento no mester rosh ni un hende, caminda cu nan tambe lo mester haya chance pa haci studionan necesario pa cuminsa cu debate y haci e pregunta cu nan considera necesario den forma sano, abierto y transparente cu gobierno.

Ora cu gobierno a wordo forma den e caminda ey tin un procedura cu mester organisa mara na un procedura, unda cu no ta facil haci tur e cambionan huridico cu tin mester, aunke Sr. Ady Thijsen a manifesta den e mesun idea cu manera mas lihe lo por haya e informacion di gabinete e cambionan lo por a bini mas lihe y den sentido aki parlamento lo bay dilanti de un forma mas productivo.

Eleccionnan tabata na September 2017 y Parlamento mester rush pa trata e presupuesto supletorio di 2017 di e gobierno anterior. Pero unda cu tabata tin continuidad den gobernacion y lo mester sigui traha.

Pa ultimo Presidente di Parlamento a bisa cu normalmente gobierno lo mester haci entrega di e presupuesto tur aña na luna di September, y p’esey nan lo bay percura di drecha e retraso aki cuminsando na April, pero pa keda cla na September, caminda cu por garantisa cu no tin mas retraso y asina presupuesto 2019 lo por drenta den vigencia na Januari mes di e proximo aña.

