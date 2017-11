Gobierno ta pone plan nacional pa busca mucha di 3 aña

Diasabra mainta un reunion extra ordinario a ser yama pa conseho di Minister di gabinete Evelyn Wever Croes pa asina atende cu e hecho cu un mucha a perde su bida y tin un otro mucha perdi pa cual a yama pa tuma un accion nacional segun minister president suplente Sr. Otmar Oduber ta splica.

Cuerpo Policial y Ministerio Publico a pone conseho di Minister na altura, di e sucedido di e criatura cu a fayece diabierna, despues cu diaranson a drenta e melding di un mucha cu a yega cu sla na cabes na Eerste Hulp. Diabierna dokternan a dicidi di kita mashin ya cu no tin speransa pa e criatura por recupera. Na prome luga, Prome Minister Suplente kier a manda palabranan di pesame pa famia y e criatura por sosega den brasa di Señor.

A yama un Conseho di Minister extraordinario despues di a wordo informa di kico exactamente a pasa, pa tuma cierto decisionnan rapido. Esaki ta un problema grandi cu nos tin den nos comunidad. E mas importante ta, ariba peticion di Cuerpo Policial y Ministerio Publico, pa nan por haya ayudo di Marina Real, cual peticion a wordo haci na gobierno di Den Haag. Esaki ta pa busca e ruman homber, cu a hobencito cu a perde su bida diabierna, mirando cu al momento niun hende no sa di e paradero di e criatura aki. Aparentemente tin basta dia cu niun di pa loke ta leerplicht cu niun hende no a notifica, si docentenan a noticia si of no.

Prome Minister ad interim, Sr. Otmar Oduber ta bisa cu prioridad ta pa haya e ruman, di cual su potret ta bayendo rond aki na Aruba, pa tur hende cu por yuda, sea den e buskeda cu ta bay tuma luga, organisa door di Cuerpo Policial, pero tambe den barionan, pa ta pendiente ariba caminda. Si por a wak’e ariba caminda, den un speeltuin, pero prioridad ta conta y ta pidi comunidad pa yuda, pa ta alerta kico cu un hende por a wak den e dianan aki, hasta den e ultimo simannan, pa notifica Cuerpo Policial.

Mirando cu e dos criaturanan aki tabata bayendo Pieterboer School y como muestra di sosten na memoria di e hobencito aki, dialuna pa 10 or di mainta, lo tene un minuut di silencio na tur scol na Aruba. Diamars lo instala un comision di trabao, pa atende cu e problematica grandi di abuso di mucha. Pero tambe e problematica mental cu tin aki na Aruba, cu tin un problema serio y nan a haya un par di cifra, di con alarmante e cifranan ta. Conseho di Minister a cuminsa cu e trabaonan pa tuma e decisionnan diamars awo y tambe pa pone un protocol hunto cu Ministerio Publico, pa ta hopi mas facil, ayera casualmente y Minister di Husticia, y su persona, como Minister Presidente ad interim, mester a firma pa un persona wordo manda pa exterior urgentemente. E ta un problema grandi y cu lo bay atende cun’e.

Mas despues lo bin cu mas informacion, pero aworaki ta prioridad pa haya e criatura aki, pa e hay’e sano y salvo, pa evita di un otro drama manera esun di diabierna.

A compronde cu e mama y padrastro ta haciendo uzo di nan zwijgrecht, cu nan no ta dunando niun informacion ni riba e sucedido di e hobencito cu a perde su bida y tampoco di e ruman cu ta perdi .

Tur autoridad ta bezig y ora bay over na e peticion cu ta haciendo di e buskeda nacional, ta pasobra practicametne a cana tur e camindanan cu por a cana, den e aspecto legal y awo ta comunidad di Aruba, hunto cu autoridadnan pa por logra dal cu e paradero di e hobencito aki.