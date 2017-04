Gobierno ta keto mientras crisis na Venezuela ta alarmante

Mirando tur e sucesonan cu ta pasando internacionalmente den e dianan aki, mi no por keda sin pensa kiko ta e efectonan cu lo tin pa Aruba.

Nos por ta testigo di e saldo di morto y herido cu e marcha organisa pa oposicion na Venezuela a laga atras. Y esaki ta algo cu ta y lo afecta nos isla mas ainda, mirando e cercania y e cantidad di turista cu ta bishita nos isla diariamente, segun parlamentario di partido MEP, Chris Romero.

E ta splica cu crisis na Venezuela ta bayendo di mal en peor, y esey ta e tristo realidad cu nos por ta testigo di dje.

Ki dia nos por tende for di Gobierno e plannan cu tin den caso cu e problema aki escala? Si nos tin problema pa para un boto cu hendenan purbando di drenta ilegalmente na nos isla, con nos lo para 100 of mas boto si un dia nan dicidi di sali di nan pais y bin Aruba? Con prepara nos lo ta pa e ola di refugiado aki? Cuanto nos lo por para? Ki rol Hulanda lo por hunga den dje? Ki efecto esaki lo tin ariba nos economia? Ki efecto esaki lo tin riba nos bida social?

E preguntanan aki ta loke ta biba den nos pueblo, y ta nos mesun ciudadanonan ta expresando esaki na nos ora di bishita nan cas. Pero lastimamente nos no tin un contesta pa e preguntanan aki mirando cu Gobierno mes no ta bin dilanti cu un plan preventivo. Nos no por warda algo asina pasa pa despues cuminsa actua. E problema aki ta bay hopi mas leu cu politica. Nos mester ta den un estado di alerta pa por preveni lo peor.