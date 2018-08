Gobierno ta hiba douaneronan cu a welga Corte

Dialuna mainta, Minister di Finanzas, Economia y Cultura, Sra. mr. Xiomara Ruiz- Maduro, a yama un conferencia di prensa, cu caracter di urgencia, pa asina e elabora e ultimo desaroyonan, principalmente e welga di Douane di dialuna.

Douaneronan a walk-out, entre 9 or pa 11 or di mainta, pa cual no tabata tin servicio Aduanero na Airport. Pa mas informacion click ariba e video.

Conferencia di Prensa Gobierno -Minister Xiomara Maduro Conferencia di Prensa Gobierno -Minister Xiomara MaduroTopico : Aduana 20 augustus 2018 Posted by Gabinete Wever-Croes on Monday, August 20, 2018

