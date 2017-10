Gobierno ta cumpliendo debidamente cu su obligacionnan na e fondo di pension

Sra. Jennifer Jacobs a confirma cu gobierno ta cumpli cu su pagonan pa garantisa e fondo di APFA. E fondo di pension tin proyectonan cu gobierno y gobierno ta cumpli cu su obligacionnan corectamente. E ta amplia.

Sindicatonan ta grita cu gobierno no ta cumpliendo cu su debernan pa cu e fondo di pension, y Sra. Jacobs ta refuta esaki. APFA no ta inverti sin mas y e no ta inverti su so. E inversionnan local, ta mas tanto den consorcionan y den su gran mayoria esaki ta bay via AIB Bank. APFA ta vigila esaki, pero 60% di nan capital nan mester inverti esaki localmente. Nan ta purba di haci esaki na proyectonan cu ta bin Aruba door cu e mercado ta satura. No tin mucho posibilidad di inversion na Aruba. Tur caminda cu tin un posibilidad y unda cu e por alcansa e meta, e placa cu e mester pa participa den esey.

Un biaha pa kwartaal, APFA ta reuni cu e sindicatonan. Kisas locual ta come y bebe, ta keda complica. Ta purba na educa e sindicatonan mas ariba esaki, segun Sra. Jennifer Jacobs.

Dia 27 di September tabata tin nan reunion anual di bishitantenan, cual tabata bon bishita. E aña aki e la tuma luga na Renaissance Convention Center. Por a ripara cu esunnan cu tabata presente, a duna bon comentario ariba e informacion cu nan a haya. E claridad t’ey. Mayoria ta compronde, door cu nan ta bin anualmente na reunion y cada biaha nan ta haya mas informacion tocante nan pension. Locual ta interesante, tabata cu e biaha aki nan tabata tin un orador, Sr. Martijn Balkenstein, e ta Office Risk Manager. Sr. Balkenstijn a duna un presentacion ariba enbehecimento, como tambe e dehubenisacion.

Tin dos aspecto den tur fondonan di pension, cu ta hunga un rol hopi grandi pa loke ta trata e manera con ta maneha e fondo. Esey ta cu hendenan ta bibando mas largo, y di otro banda tin e efecto cu tin un disminucion, un caida, di hendenan cu ta activo, cu ta jong. Esaki ta e grupo cu ta contribui na e fondo. Dus tin un efecto di tur dos banda, cu ta haci esaki un problemática mundial. E no ta solamente pa APFA, pero mundialmente e ta encontra cu e problema aki. Nan ta mir’e di cerca y nan meta ta, pa nan participantenan, ora nan baha cu pensioen, nan por gosa di dje tambe, segun Sra. Jennifer Jacobs, Officier Communicatie di APFA.