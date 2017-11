Gobierno nobo mester duna trahadonan di WEB NV trahadonan atencion

Tin desaroyonan cu ta pasando cu e gobierno nobo mester bay tene cuenta cune’ na WEB NV paso tin cosnan cu ta pasando cu e cao di miembronan di sindicato SIWA pa cual aki Erik Henriquez, presidente di SIWA ta splica kico ta pasansdo.

Ya SIWA a cuminsa informa e gobierno proximo over di e situacion na WEB NV, manera e CAO di aña pasa. Ya caba SIWA a mustra su puntonan pa cual e ta para pe. SIWA a cuminsa laga e bala cuminsa core, nan no kier sorprende niun hende, nan no ta sinta na mesa cu cuchiu. E ta un reunion informativo y hopi fructifero. Asina ta tende di ambos banda.

Mas aleu, Sr. Henriquez a bisa di tin varios preocupacionnan, ta e CAO. Despues di e negoacion di biaha pasa, cu nan a keda tres dia pafo. E biaha ey, WEB NV a bisa cu no tin placa, pero si tabata tin placa pa e IAO-nan, cu a haya dianan extra, haya porcentahenan extra. Pero, según Sr. Henriquez, nan a biba cun’e, pero negociacionnan ta yega bek. Diripente tin yen autonan nobo. Ta manera di hancho pa un grupo, small pa e otro. Esaki no ta eerlijk. Vooral e manera cu nan a trece dilanti y esey tabata di mala fe, segun Sr. Henriquez.

E estado financiero di WEB NV, no ta malo. Solamente e parti humano, esey ta un problema grandi eynan. Un problema, cu nan tin e hendenan cu ora yega na areglo di pago, e trahado tin cu sigui cierto procedura. Pero e ta conta pa e chikitonan so, pero ta exonera pa e grandinan. Y esey ta inaceptabel pa SIWA. Tin pegamento di meter, na actividadnan, mester cumpli cu downpayment, aansluitingskosten. Pero un solo yamada, e ora ey ta core bay paga e meter.

Si esey por, hendenan cu tin meter cu mester aansluiting, puntra pa Randolph Ruiz. Si bo tin debe halto, yama Sr. Ruiz, e ta duna exoneracion. Esey ta simpel, tin solucion pa pueblo. Pasobra cu Sr. Ruiz a bisa cu e por, awel e para pe tambe.

A yega na un plafond pa tur trahado. Tur funcion tin su plafond. E problema di inlimita no ta sigui. E problema ta sigui, es decir, trece amistadnan bin traha den WEB. E compania WEB NV ta di pueblo.

Si gobierno a manda hende bin traha den WEB prome cu eleccion, esey Sr. Henriquez no sa, pero si tin cosnan straño ta pasando. Pero esey nan lo sigui informacion. Awo SIWA ta warda e siguiente minister di Energia, pa nan trece nan puntonan dilanti. Ya caba SIWA a sinta cu su miembronan y nan tin e mandato di e miembronan.

Ora un trahado haci algo cu no ta cuadra of pafo di loke ta su posicion, e director ta duna su blessing, segun Sr. Erik Henriquez, di sindicato SIWA.