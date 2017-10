Gobierno nobo di New Zealand a huramenta

WELLINGTON, New Zealand- E prome minister nobo di New Zealand, e laborista Jacinta Arende a huramenta diasabra y a promete un ehecutivo activo, fuerte y empatico cu lo goberna pa tur hende. Su trabao lo no ta pa solamente pa esunnan cu a vota p’e dia 23 di September.

“Nos lo bay ta un gobierno activo, nos lo bay ta un gobierno fuerte, nos lo bay ta un gobierno empatico y nos lo ta un gobierno cu lo traha uni”, e politico di 37 aña a señala. Arende cu su 37 aña a bira asina ey tambe e prome minister Neozelandes mas hoben den su historia.

E Partido Laborista (centroiskierdista, 46 diputado) di Ardern, lo goberna den e proximo tres añanna den coalicion cu New Zealand Prome (nacionalsita, 9) y Partido Berde (iskierdista, 8).

E alianza ta duna e laboristanan 63 diputado den un parlamento di solamente 120 asiento, unda cu e partido Nacional lo dirigi oposicion cu 56 diputado, compaña door di Acta (extrema derecha) cu uno.

E gobierno nobo lo traha pa avansa pa un igualdad salarial pa hende muhe y un participacion mas grandi di muhenan den parlamento.

New Zealand a wordo goberna durante e ultimo nuebe añanna pa e Partido Nacional.

