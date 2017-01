Gobierno mester splica pueblo prome cu eleccion con ta bay cubri e deficit di mas di 140 miyon pa 2018

Lider politico di POR, Otmar Oduber ta pidi actual Gobierno pa nan ta habri cu pueblo y splica prome cu eleccion con ta bay cubri e deficit enorme di mas cu 140 miyon cu Aruba lo haya su mes confronta cune otro aña.

Oduber a entrega su retiro como minister na november pasa debi cu e no tabata di acuerdo cu varios decision y maneho di Gobierno. Decisionnan cu e ta considera cu no ta na fabor di Pais Aruba y no ta cuadra cu su principionan.



Un di e puntonan principal riba cual e tabata discuti ta e aspecto financiero. E tabata bisa cu no por tapa deficit cu entradanan incidental y cu mester tin e fondonan cu ta ripiti pa por cubri e gasto/debenan cu ta bin tur aña.



Awor por mira con den presupuesto supletorio di 2016, cual porcierto tabatin un deficit adicional di riba 50 miyon, a aloca caba un suma di 27 miyon Florin cu a bin di fondonan ricibi di e traspaso di Valero. Igualmente a uza un otro cantidad grandi di e placa, esta 67 miyon, pa tapa buraconan den presupuesto di 2017, yegando na un suma di 94 miyon Florin caba di entradanan di traspaso di refineria y ainda esaki no a ni cuminsa opera. Hasta e propio minister a bisa cu e turn-around lo bay dura entre 2 pa 4 aña. Cu otro palabra, e entradanan di e refineria cu a presupuesta pa aña 2017 no lo cuadra cu e realidad y lo crea otro buraco adicional den presupuesto.



Ta suma na esaki e hecho cu na 2018 lo mester cuminsa paga pa e proyectonan di hospital y Green Corridor cu ta core rond di 40 miyon. Es decir, otro aña lo bay conta cu un deficit di alrededor di 140 miyonn y te dia di awe Gobierno no a bisa con lo bay cubri esaki. Al contrario, nan ta haci mescos cu e situacion ta uno sumamente positivo cu miras pa un bon resultado den siguiente eleccion.



Gobierno di Sr. Mike Eman mester ta habri y sincero cu pueblo y splica prome cu eleccion di september proximo con nan lo bay cubri e deficit di 140 miyon aki. Plataforma POR ta pidi Gobierno pa mustra transparencia prome cu eleccion y no purba camufla e realidad pa haya un mihor resultado electoral pa despues bin cu medidanan of ahustacionnan pa pueblo. E situacion financiero di Pais Aruba ta uno cu mester tur atencion necesario y pueblo henter mester ta na altura di kico ta e pasonan cu lo tuma, sea cu ta afecta saco di tur ciudadano of di algun gruponan, pero e berdad mester bin dilanti.



Otmar Oduber ta bisa cu na e momentonan aki nos ciudadanonan ta hopi mas consciente di e situacionnan, di e realidad di nos isla y mester mustra e respet cu cada un di nan merece papiando e berdad y splicando con ta bay cubri e deficit aki di 140 miyon.