Gobierno mester splica pueblo for di awo caba con nan lo cubri e deficit riba presupuesto 2018

Sr. Otmar Oduber, di e plataforma politico Forsa Nobo, a splica riba e tipo di medidanan cu gobierno ta haci pa saca placa di pueblo paso ta mustra cu mester di placa. Specialmente awor cu nan a uza e placa di refineria Citgo caba.

Den e supletorio di 2016, y e presupuesto di 2017, segun Sr. Oduber, a uza 90 miyon florin di entrada a base di acuerdo cu tabata tin cu e refineria. Esaki a bay pa simplemente pa paga gastonan coriente di gobierno. Sin cu el a bay den un inversion cu e pueblo di Aruba por a mira.

Den 2017 ta pinta un presupuesto bunita, ta pinta un presupuesto di deficit di 0.5% manera e acuerdo ta tambe cu Caft, di 27 miyon, pero di esaki casi 90 miyon a wordo cubri door di un entrada incidental pa e benta cu a tuma luga, di e partinan di e refineria como tambe e traspaso.

Esey kiermen cu e 90 miyon florin aki, lo bin bek den e presupuesto na September 2017, despues di eleccion pa 2018. No por bende e refineria pa di 2 biaha, no por cubri e deficit aki cu entradanan incidental un biaha mas. Gobierno mester cuminsa splica con e ta bay cubri, no solamente e 90 miyon den e deficit cu lo tin den e presupuesto, pero tambe con ta bay cubri e gastonan adicional di un hospital cu lo costa 30 miyon pa aña cu lo mester paga na e BPP proyect.

Y den 2018, na momento cu e vierbaansweg keda cla, lo mester cuminsa paga un suma di 25 miyon, cu ta suma rond di 50 miyon, plus e 90 miyon cu tin caba cu bo a cubri cu un entrada incidental, ta papia ya caba riba 140 miyon di deficit pa 2018.

Gobierno mester ta sincero cu pueblo, gobierno splica pueblo for di awo caba, y no despues di eleccion, caminda lo mester tuma medida den forma di transaction tax, BBO of otro tipo di medidanan, pa por cubri e deficit aki.

Ta mas cu husto pa hiba e discusion di awo caba, y esaki ta un di e 9 puntonan cu Sr. Oduber a hiba cu gobierno y no por a yega na un acuerdo, pa cual motibo el a tuma e decision cu el a tuma na November ultimo.

For di Setar, gobierno lo bay saca winst di 3.5 miyon florin, for di Utilities lo saca un gran cantidad di suma pa por tapa e deficit den e presupuesto.

Pa loke ta trata loonbelasting, den e presupuesto ta poni cu loonbelasting ta wordo calcula cu un suma adicional lo wordo cobra di 15% cu ya caba a wordo cobra na 2015.