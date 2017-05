Gobierno mester corda cu dia 22 di September pensionado tambe ta vota

Nos a puntra Sr. Valdes awor cu a sinta na mesa caba cu e miembronan di OPPA kico ta bay ta e paso cu lo bay tuma pa cu esaki , mirando cu gran parti di OPPA ta kere cu gobierno mester pense bon paso nan ta grupo grandi cu ta bay vota.

OPPA a haci e peticion caba pa sinta na mesa cu Minister President, pa un reunion y trata e asunto aki. Sr. Valdez ta spera cu OPPA por haya e reunion mas pronto posibel. Si tabata pa e miembronan, tur lo a bay manifesta caba. OPPA ta representa un parti grandi, cu lo mester bay vota dia 22 di September. Segun Sr. Valdez, miho nan sinta na mesa cu OPPA y wak con ta soluciona e problema aki.

A puntra Sr. Valdez, unda e error tabata tur e temponan aki, ken a faya den tur e añanan cu OPPA no tabata aden mas y unda e control a keda. Desde cu a bin e cambio, p.e. Den e Dialogo Social cu tabata tin prome, pa cambia e areglo di pension, y Sr. Valdez e tempo ey no tabata pensionado ainda, pero pa gobierno e tempo ey tabata conviniente pa OPPA tabata forma parti di e dialogo, pasobra cu nan lo a cambia e areglo. Unabes esey a wordo cambia, na opinion di Sr. Valdez, OPPA no ta importante mas y a laganan for di e tempo ey afo.

For di diferente carta ta menciona cu OPPA a keda di pidi di forma parti di e dialogonan aki y cada bes, ora di paga gelijkbedrag y bashiepremie, constantemente OPPA como organisacion cu ta representa e pensionadonan ta manda gobierno pa recordanan. E problemanan aki constantemente ta bin dilanti. Entre tanto, di 2013 pa aworaki e pensionadoann no a haya e aumento. Ta para den areglo di MPR di 2014, cu e pensionnan lo haya un ahuste, si en caso e grado di cobertura ta 110% Bruto, of 100% netto. Pregunta ta keda, ki dia lo paga esaki ya cu tur hende sa con e situacion financiero ta. Ultimo nan a haya un aumento di 3 florin ariba nan pension. Ta di compronde cu no ta tur e pensionadonan tin un pension grandi, manera di cierto gobernantenan. E pensionadonan mester bringa pa loke nan ta kere cu nan tin derecho ariba dje.

Sr. Valdez a sigui bisa cu CBS lo bisa cu no tin inflacion, pero un deflacion. Pero e pakete cu nan ta haci uzo di dje, pa calcula esey, den gran parti awa, coriente y gasoline ta aden. Pero e resto di productonan cu tambe mester wordo conta acerca, dus productonan cu ta wordo cumpra den supermercado, casi diariamente nan ta aumenta di prijs. Segun Sr. Valdez, e no ta bisa cu e indice di prijs no ta corecto, pero toch e ta wordo sinta den nan cartera.

Tin un comision di indexering y nan lo bay reuni e siman aki ainda, pa wak si ta pone un deadline, dus un ultimatum pa cu e carta y e reunion tambe. Pero nan ta trahando ariba dje. Kisas e pensamento ta cu a lag’e para for di 2013, y esey e no ta berdad. Constantemente a manda carta, pero segun Sr. Valdez a yega e punto cu mester tuma un decision y haya un clarificacion ariba e punto aki.