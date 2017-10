Gobierno MEP-POR lo trece instabilidad y intrankilidad na Aruba

Diamars 3 di October pa 1’or di merdia un delegacion di partido AVP, consistiendo di Benny Sevinger, Mike de Meza y Arthur Dowers a reuni cu informador mr.Arie Swaen riba e proceso pa forma un Gobierno nobo. Na e ocasion aki, e delegacion di AVP a contesta un cantidad di pregunta cu informador a haci na nan. For di e reunion akinan e delegacion di AVP a conclui cu informador su tarea ta pa forma un Gobierno MEP, POR y posiblemente incluyendo RED. Un Gobierno di MEP- POR – RED ta locual e partidonan en cuestion ta considera como un Gobierno di base amplio. Mientras cu exclusion di RED lo ta un Gobierno cu un mayoria preta. E delegacion di AVP a trece un cantidad grandi di informacion na informador cual no por wordo divulga publicamente. E mensahe di e delegacion na informador ta, cu un Gobierno di MEP y POR lo ta uno sumamente instabil y cu lo conduci na hopi intrankilidad aki na Aruba y den Reino pa motibo di e forma cu nan kier goberna y pa motibo di nan prioridadnan. Fuera di esaki e delegacion di AVP a indica di nunca partido AVP lo core pa asumi responsabilidad gubernamental si esaki ta pa sirbi interes general di Aruba. Den caso di un gobernacion cu AVP e prioridadnan cu AVP a presenta den eleccion lo mester forma parti di un acuerdo di gobernacion. Esaki kiermen cu no lo por bay castiga comunidad cu medidanan bou capa di rapportnan internacional,manera cu MEP y POR ya a indica di kier bay haci.

Pa ilustra e compromiso di AVP pa ehecuta e programa cu a bay eleccion cun’e, e delegacion a duna informador copia di e plan di partido AVP “padilanti”. E plan aki ta contene e puntonan cu lo mester inclui den un acuerdo di gobernacion, manera e asistencia na esunnan di menos recurso, e introduccion di un huurtoeslag pa e grupo cu no tin un cas, e construccion di 2000 cas, e ampliacion di e grupo cu ta ricibi gehandicaptenuitkering cu esunnan menor di edad, aumento di e suma cu e grupo aki ta ricibi cu 50%, mehoracion di e condicionnan di infrastructura y condicionnan social den tur bario pa mehora calidad di bida di nos ciudadanonan den tur bario di Aruba, continuacion di e agenda pa haci Aruba independiente di energia fosil, continuacion cu e diversificacion di nos economia y creacion di cuponan di trabou nobo cu entre otro e operacionalisacion di e refineria, realisacion di e plan pa explora gas, creacion di sectornan economico nobo, pone mas polis riba caya pa sigui reduci criminalidad, fomenta relacionnan fuerte den Reino, Union Europeo y cu nos partnernan social aki na Aruba mes. Esakinan ta algun ehempel di e prioridadnan cu partido AVP a pone pa e siguiente gobernacion. Ta e programa di AVP cu e puntonan aki a ricibi mas voto y sosten di comunidad den e ultimo eleccion. Mirando e mayoria marginal cu e gobierno MEP-POR lo tin, e falta total di legitimidad den voto di e lidernan di MEP y POR, e falta di un meta comun otro cu simplemente poder, ta haci cu e gobierno aki lo no tin e autoridad moral y politico necesario den comunidad pa por goberna cu efectividad. Esaki unicamente lo bira peor mirando e intencion di e gobierno MEP-POR pa bay impone medida riba pueblo bou e pretexto di rapportnan internacional. AVP lo no acepta esaki ni un dia y a informa Informador di esaki tambe. E gobierno di MEP-POR lo ta uno di instabilidad y intrankilidad pa Aruba.