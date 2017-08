Gobierno lo yuda cada mucha di famia di menos recurso

Pa medio di e pakete Prosperidad Comparti cu Gabinete Mike Eman II a introduci na comienso di 2017, inicio di aña escolar lo ta mas facil pa hopi famia di menos recurso na Aruba. “Nos ta poniendo atencion specificamente riba famianan y sigura cu nan yiunan ta bay scol,” asina Prome Minister Mike Eman a declara durante un anuncio na prensa diabierna merdia. Famianan cu ta riba bijstand ta haya pago mensual di Schoolkinderentoeslag mensual, un pago unico na inicio di aña escolar y tambe gran parti di e ‘Ouderlijke Bijdrage’ cu ta pago anual di scol. Adicionalmente, famianan cu un entrada bou di 37 mil Florin pa aña ta haya subsidio pa pago di fondo di buki di Colegio Arubano.

Na 2009, tempo cu Gabinete Mike Eman a inicia su prome termino, un di e prome decisionnan cu a tuma tabata pa aumenta Bijstand y di biaha a introduci un Schoolkinderentoeslag. E subsidio aki a cuminsa na 100 Florin, a subi na 200 Florin un aña desues y e aña aki a bira 250 Florin pa cada mucha di e famia cu ta bay scol. Esaki ta nifica cu un famia cu dos of tres yiu cu ta bay scol, ta ricibi 500 of 750 Florin pa luna, cual sigur ta un ayudo importante na e entrada di e cas.

E famianan aki tambe ta ricibi, un biaha pa aña, na inicio di scol un asina yama ‘Eenmalige Schoolkinderentoeslag’ cu inicialmente tabata 120 Florin pa mucha, pero a conoce un aumento pa 220 Florin pa mucha te na un maximo di 800 Florin pa famia. Gobierno tambe ta duna asistencia den e pago di ‘Ouderlijke Bijdrage’ caminda un suman di 120 Florin pa mucha di famia den Bijstand, ta bay directamente pa e scol y di e manera aki ta sigura cu ningun mucha ta keda sin bay scol, dor cu su mayornan no por cumpli cu e schoolgeld.

Premier Eman a encurasha tur mayor cu ta cumpli cu e criteria pa ricibi e subsidio, pa acudi lo mas pronto posibel na Departamento di Asuntonan Social pa entrega e pruebanan cu e yiunan ta bay scol pa asina ricibi e yudansa. “Ta spera cu cada famia cu tin reto adicional na loke ta cubriendo cu e aumento aki, por acudi tempran na Sociale Zaken pa yuda nan,” asina Minister President Eman a bisa. “Nos ta sigura cu cada mucha por bay cu nan buki, nan paña y alimentacion necesario pa habri un aña escolar positivo. Den e vision di Gobierno, ta brinda e aumentonan como un refuerso grandi pa e famia.”

E pakete di ‘Prosperidad Comparti’ lansa na comienso di aña ta inclui ademas di e aumento di bijstand y schoolkinderentoeslag, tambe un aumento di pensioen di biehes, aumento di salario minimo y reduccion di tarifa di coriente residencialy tambe comercial. Prome Minister Mike Eman den nomber di Gobierno di Aruba ta desea hopi exito na tur e muchanan cu ta bay cuminsa of continua cu nan estudio. “Gobierno tey hunto cu boso y nos sosten na cada famia na e momento importante di inicia aña escolar.”