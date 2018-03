Gobierno lo pone ordo bek ariba nos beachnan

Diabierna ultimo, 9 Maart tabata tin un caso den Corte entre representantenan di Watersports di Aruba versus gobierno di Aruba, caminda cu gobierno a sali ganado. Minister Otmar Oduber, ta splica mas ariba e caso aki y kico lo ta e siguiente paso cu gobierno lo bay tuma.

Gobierno actual a lanta un Taskforce cu a cuminsa eherce e cambionan den maneho cu for di 2016 caba tabata cla, pero no a wordo poni den funcion. A base di trabaonan haci door di e Taskforce a constata cu tabata tin varios di e companianan di watersport riba beach, cu no tabta cumpli cu e beach policy. Como concecuencia di esaki gobierno a manda un di dos carta na Januari di e aña aki 2018 dirigi na esunnan encarga di watersports unda cu lo mester cumpli cu e maneho di e beach policy cu ya ta conoci caba.

Un cantidad di 7 diferente watersport a lanta un caso contra di gobierno, casi tur similar na otro pa motibo cu reubica nan den cuadro di e beach policy, y tambe organisa e beach di un forma no manera cu awo, cu ta haya parasol y stoel ta wordo gehuur casi hende no por cana ariba beach.

Un caso puntual ta esun di Phillips Merryweather di e compania di Island Waters unda el a entama un caso contra di gobierno, y hues a pone un orde maatregel. Pero ora cu a reuni cu Sr. Merryweather a mustr’e y a yega na un areglo unda cu otro tipo di permiso a wordo otorga na e compania aki, cual Minister Oduber ta considera cu ta e forma corecto pa haya un solucion.

Asina tambe tin otro caso di e 7 cu a mester a wordo hala y e negoshi di watersports a haya un sentencia cu nan lo mester a move for di Hilton (ex Radisson), pa bay Eagle e ora, y keto bay gobierno lo keda controla y evita un cantidad aglomeracion riba otro cu lo por stroba riba nos beach.

Debi na e situacion aki lo a yega na un limite unda trahadonan di watersports lo yega hasta di pleita caminda cu agresion fisico tabata envolvi, y diabierna hues a duna gobierno razon riba e sentencia y pa esaki e companianan aki lo mester cumpli cu e ley y lo mester muda na Eagle.

Eagle ta califica como e di 2 miho beach di Aruba, pero riba esaki Minister di infrastructura ta considera cu Watersport no lo bay causa un daño riba esaki ya cu pesey mes a wordo traha un contract di e forma como e companianan lo bay keda traha cu e condicionnan nobo, caminda cu gobierno lo keda controla esaki y unda cu hustamente tur e procedura aki lo a bin pa yuda nos beachnan pa no bay deteriora cu un cantidad di mas di negoshinan di waters sports den un mesun luga.

Mas aleu Minister Otmar Oduber a haci enfasis na beach policy cu ta bini hustamente pa trece regulacion y por tin mas control y asina tambe polis y tur otro mecanismonan di control , unda lo por evita den e parti di contaminacion cu azeta gasolin den laman cu no tabata permiti tampoco y pesey mes mester bin cu solucion.

Polis maritimo cu tambe lo hunga un rol pa controla den awa y keda traha den conhunto cu e beach policy y no tin di haber cu watersport so unda cu tin un cantidad total 42 awor aki di cual un 82% lo ta 100% operativo, trahando den bon forma, segun minister Otmar Oduber.

Tin otro tipo di operacion cu ta operando riba e beachnan tambe sin autorisacion, manera esun cu tabata yega pone un tent y drecha cabey of bende paña y souvenir y mesun hotel tambe cu yega di traha kiosko di servicio pa turista y unda tur e actividadnan aki lo mester tin permiso y esaki no lo a sucede.

Awor aki en berdad mester ta consciente pa cuido di e beachnan cu un maneho mas transparente caminda cu deteriora lo por wordo evita, y pa cu esaki gobierno a haci un inversion grandi stipula cu 2 miyon florin caba pa por restaura e calidad di e santo rond di e beachnan rond di hotel.

Finalmente Minister a menciona tambe cu probablemente no lo bay wordo otorga mas vergunning di watersports pa cuido di nos beachnan, caminda cu den 7 aña di e gobierno Minister a percura pa esaki tambe door cu nan lo tabata wardando pa e ley di beach policy wordo aplica, caminda den e caso aki den corte recientemente cu a sali na fabor pa cual gobierno por cuminsa actua.

Comments

comments