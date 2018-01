Gobierno lo duna atencion na terenonan para pa hopi aña

Terenonan para pa hopi aña cu no ta a ser haci nada pa traha cas, lo haya atencion pa wak si gobierno por pasa esaki pa hendenan cu enberdad mester di tereno pa traha cas. Minister di Infrastructura, Sr. Otmar Oduber, ta amplia mas ariba e tereno aki.

Lo cuminsa cu’n solo liña, lo tin tanto tempo pa haya bo bouwvergunning, pa cuminsa y caba bo cas. Lo pone hopi enfasis ariba esaki, pa evita benta onderling. Ta bay tin reglanan pa esaki, cu prome cu bo bende cierto porcentahe di e cas mester ta cla caba. Si e no a surpasa e porcentahe cu e cas ta cla, esey kiermen no por traspasa esaki. Lo bay tin excepcion, cualnan ta defini, manera divorcio of situacionnan financiero. No mas hacimento di negoshi cu propiedad di pueblo, unda tin hende no ta ni yega na un tereno.

Asina lo evita e gran cantidad di terenonan, cu pida fundeshi so, cu nunca mas a traha ariba nan, esakinan tambe lo haya un periodo di gracia, pero pa un tempo defini. Y si no haci nada cun’e, esey lo kiermen cu ariba gastonan di e doño, ‘ontruiming’ lo tuma luga. Esaki ta terenonan erfpacht.

Lo percura pa den e maneho, pa den famia keda cu’n pida. Esaki ta terenonan masha grandi di mas di 10 mil m cuadra, terenonan grandisimo cu ni mil meter nan no ta uza pa agricultura. Terenonan grandi cu ta wordo otorga pa agricultura, pero unabes esaki no tuma luga, lo yega na un forma humano, un acuerdo pa si ainda kier desaroya esaki un pida tereno. Si tin famia den prome grado, cu tin peticion na gobierno entrega nan tambe lo haya un pida tereno erfpacht ariba e pida tereno ey, segun minister di Infrastructura, Sr. Otmar Oduber.