Gobierno lo apela sentencia den caso Fundacion Lotto Pa Deporte

Diaranson a tuma luga den corte e caso cu gobierno di Aruba a entama contra Lotto pa Deporte, despues cu e directiva di e fundacion aki a nenga di entrega nan retiro, despues cu a bin cambio di gobierno. Abogado defensor pa gobierno, mr. Anthony Ruiz, ta splica mas ariba e caso y kico ta bay ta e siguiente paso.

E sentencia di diaranson dne caso cu Lotto pa Deporte a entama contra gobierno y esaki a cay na fabor di Lotto pa Deporte. E sentencia sigur ta un desapunto pa minister y den e ponencia di minister ta, cu el a actua segun statutonan legal di Fundacion Lotto pa Deporte. E statutonan aki ta duna e minister e posicion legal pa apunta y kita un miembro di directiva. Pero hues ta di opinion, cu bo por kita un hende of apunta un hende, pero e interes di e Fundacion ta prevalece ariba e derecho cu minister tin pa apunta of kita un miembro di directiva. E lo kier pone hendenan cu ta kere den su maneho ariba deporte, ta bay ehecuta ey mas miho, cu e directiva actual apunta door di e gobierno anterior, tin cu keda eynan ya cu ta na interes di fundacion pa no cambia bestuur cada rato di eleccion. Cu otro palabra, si fundacion Lotto pa Deporte, Sr. Mike Eman ta presidente, Arthur Dowers ta secretario, Richard Arends ta miembro di directiva, Dangui Oduber mester siña traha cu nan toch. Bo no mag di desconfia di un otro politico, ya cu e ta haya cu na Aruba mester siña confia hende.

Esey ta loke gobierno mira con ta bay tackle esaki. Si mr. Ruiz a informa cu minsiter a duna opdracht pa analisa e caso, unda ta mira posibilidad pa apela e sentencia. Mirando e consideracionnan den e caso aki, tin suficiente base pa apela e caso. Ya caba mr. Ruiz a papia cu e minsiter, pero no a bay completamente den detaye. Si e ta haya su conseho legal pa cu e caso aki y bay den apelacion.

Den statutonan di Lotto pa Deporte un directiva no mag di keda mas di 8 aña den nan posicion. Nan a cambia e statutonan na nan fabor y aworaki nan mes ta viola nan mesun codigo di conducta, nan a alarga nan posicion cu 4 pa 8 aña mas. Nan lo keda pa 16 aña, siendo cu nan statuto original ta bisa 8 aña. Esaki a pasa 5 siman despues di eleccion. segun Hues nan tabata hopi tempo caba bezig cu e asunto, pa cual e no ta haya incorecto pa nan keda den nan posicion. Esey pa mr. Ruiz ta algo incomprendibel. E sentencia no ta mustra di ta na fabor di e desaroyo di Aruba.

E sentencia ta un desapunto y mr. Ruiz a bisa cu lo bay den apelacion. Ta e mesun hues cu a ponenan perde e caso di Sr. Endy Croes, ta e mesun hues cu ta pone gobierno perde e caso aki. Tin speransa cu hof lo anula e sentencia aki, segun abogado mr. Anthony Ruiz.

