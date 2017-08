Gobierno di Venezuela ta sera dos radio

CARACAS, Venezuela – E emisoranan priva, Venezolanas 92.9 y Magica 99.1, a stop di emiti den e ultimo oranan y su directivonan a denuncia cu ta trata aki di e cese definitivo di su transmisionnan door di no renobacion di e concesionnan di parti di e Gobierno di Nicolas Maduro.

E informacion ainda no a wordo confirma pa fuentenan oficial di e estatal Comision Nacional di Telecomunicacion (Conatel), pero e presidente di e Camara di Radio, Enza Carbone, a haci publico e decision di e Gobierno den un mensahe pa prensa y a convoca na e gremio un reunion extraordinario.

“Mi ta lamenta di informa boso cu Conatel a notifica e emisoranan 92.9 FM di Caracas y Magina 99.1 FM cu lo no renoba e concesion y a ordena pa stop cu nan transmisionnan,” Carbone a bisa.

E gerente general di e emblematico Radio Caracas Radio, Jaime Nestares, a skirbi riba su cuenta di Twitter: “Na e instante aki un Comision di Conatel a ta bay pa sera 92.9 Tu FM. Biba 92!”.

E corant Venezolano, El Universal, a informa di su parti cu “e emisora Corazon Llanero Radio” a tuma posesion di e señal 92.9 riba Frecuencia Modula (FM) y den substitucion di Magica, Radio Vinotinto FM a cuminsa transmiti.”

E diputado opositor, Tomas Guanipa, a manifesta su rechaso cu ta bay pareu cu varios mensahe riba e red social Twitter: “Conatel ta sera 92.9 y ta tuma e señal “Radio Corazon Llanero.” E Gobierno aki ta sigui censura y ta caba cu un di e emisoranan mas emblematico di Venezuela.”

Den un otro mensahe, e parlamentario a bisa cu “tambe nan a sera Magica 99.1FM” y cu cada emisora cu sali fo di aire “nan ta lasa sin sustento decenas di trahado den e pio crisis economico di e pais. Solidario cu tur.”

Ante e situacion aki, e dirigente opositor, Maria Corina Machado, a afirma tambe atrabes di Twitter cu “Silencio ta porta di servidumbre. Nan ta silencia radio; laga e caya grita awo.”

Dos dia pasa, e canalnan Colombiano RCN Television y Caracol Television, a wordo exclui riba orden di Conatel, cu den e ultimo lunanan tambe a suprimi e señal di otro medionan stranhero manera CNN en Español, NTN24, Todo Noticias y Infobae di Argentina.

Fuente: www.efe.com