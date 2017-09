Gobierno di Mike Eman ta tarda pa duna placa di belasting bek

Asina POR drenta Gobierno lo percura pa restitui placa di belasting cu a paga di mas, na tempo. Ta calcula cu tin mas di 30 miyon di placa cu e pagado di belasting tin derecho pa haya restitucion, riba cual, no solamente e Gobierno aki, pero di diferente signatura, a keda sinta.

E Gobierno aki a bay asina leu cu un paar di luna pasa a bisa comunidad cu si no paga debenan di belasting lo no por bay cu vakantie y lo para hende na aeropuerto. Andin Bikker a recorda cu e tempo ey el a bisa cu ta e ministernan bao di e gabinete aki mester haya prohibicion pa biaha tanten nan no duna Pueblo su restitucion di belasting bek.

Segun informacion e Gobierno di Mike Eman ta hopi atrasa cu restitucion. Aparentemente lo ta pega cu restitucion referente aña di belasting 2012 bin ariba.

Di parti partido POR lo bay traha un sistema manera cu ta traha na Hulanda y na Merca. Un sistema a base di un “voorlopige aanslag”: asumiendo cu tur e añanan anterior basicamente un persona su entradanan a keda practicamente mescos, y e ora den 90 dia ta bay haya su restitucion bek. Si resulta un persona tabatin mas entrada, e ora lo haci un coreccion pero esey probablemente lo sosode den solamente 1% di tur e casonan.

E parti aki ta un manera facil y pragmatico a base di cual partido POR ta haci un compromiso pa logra restitucion di placa di belasting bek na tempo pa nos comunidad. Signaturanan di tur dos Gobierno tradicional pa 16 aña largo no a logra duna Pueblo restitucion na tempo y basicamente a keda sinta riba placa di Pueblo. Cada bes cu Gobierno mester a cobra algo di Pueblo na belasting e ora ey si diripiente ta bin cu tur sorto di “aanplakbiljetten” y ta menasa cu beslag y bende tur pertenencia, pero ora di duna placa bek Gonierno ta tarda varios aña.