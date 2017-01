Gobierno di MEP lo revoca e permisonan di PDV Mantenemento

Na comienso di e siman aki mi a ricibi e informacion cu e filial di PDVSA, PDV Mantenemento a solicita na aña 2015 pa establece na Aruba. Ayera ta prome biaha cu mi ta wordo poni na altura di e hecho aki cual Partido MEP ta condena energicamente. Mester proteha nos contratistanan local.

Partido MEP den un forma categorico kier laga sa: PDV Mantenimiento no ta fit den e vision di cooperacion entre Venezuela y Aruba riba e tereno di refineria cu mester ta un “gana – gana” pa ambos pueblo.

Te awor: PDVSA Citgo ta opera e refineria y tin un compania so diki- diki liga na un minister di AVP cu ta hayando tur e trabaonan di sub- contratista den Citgo Aruba. Esaki no ta aceptabel y nos pueblo no ta traga e situacion aki mas pasobra ta tur contratista local mester haya un oportunidad husto. Riba dje nos a compronde cu e compania di Portugal di Scaffold ta wordo presiona pa traha cu e mesun compania aki diki- diki liga na un minister di AVP, mientras cu tin 10 contratista local cu por haci e trabao aki. Inaceptabel.



Pa loke ta PDV Mantenimiento, semper for di tempo di Lago, Coastal, El Paso y Valero nan tawata tin un departamento di mantenimiento pero ta contratistanan local a haci e trabao di mantenimiento di e refineria y na Aruba den transcurso di tempo tin varios companianan local cu a bira sumamente capaz pa haci e trabao aki di mantenimiento a “plena cabalidad”.



E pregunta categorico cu ta keda pa haci ta: con por ta cu Gabinete Mike Eman 2 ta coopera y ta otorga e permisonan na PDV Mantenimiento mientras cu Gobierno di AVP sa cu tin suficiente contratista cu suficiente capacidad pa haci e trabao aki?

E contesta ta: AVP, Gabinete Mike Eman 2 y e 4 ministronan ta duna PDVSA Citgo tur tur tur cos siempre y cuando nan interesnan personal wordo recompensa den e refineria. E interes personal di e 4 ministronan di AVP pa nan ta mas importante cu e interes di tur e trahadonan local wardando pa trabao, ta mas importante cu e interes di tur e contratistanan local wardando pa trabao.

Partido MEP no ta tolera e situacion aki p’esey nos a drenta fase di alerta prome cu bay den accion ora cero atrobe.