Gobierno di Corsou ta cay despues cu Pueblo Soberano ta kita su sosten

Diadomingo atardi a yega e noticia for di Corsou, cu e Gabinete Koeiman a cay, despues cu Partido Pueblo Soberano a kita su sosten.

Sr. Koeiman, lider di Partido MAN a bisa for di principio cu nan tabata kier un gabinete stabiel, y ta un di e partidonan cu a garantisa cu nan nunca lo kibra gobierno, cu nan ta dos baranca stabiel y cu por confia riba nan.

Segun Sr. Koeiman, ta Sr. Mac Cijntje di partido Pueblo Soberano a retira nan sosten for di Gabinete Koeiman. Pero ta tur dia ta siƱa algo nobo. C

Cu esaki tambe, Gabinete Koeimans tambe ta yega na su fin. Y aworaki nan lo reuni den nan seno y wak kico ta e siguiente paso. Nan ta lamenta pa Pais Corsou, esey ta loke tabata kier a evita. Corsou no tabata tin mester di e instabilidad aki. Gabinete Koeiman a cay despues di shete siman, cual ta un record.

En todo caso, Corsou no ta keda sirbi cu e caso aki. E instabilidad cu nan no tabata kier, a wordo demostra cu si no tin stabilidad y pa e motibo ey mes, no tin inversion. Sr. Koeiman tabata tin un proceso andando pa amplia e coalicion, pero segun parce, esey no mag. E coalicion no mag wordo amplia, Sr. Koeiman a bisa.

Diabierna tabata tin un reunion, pa a amplia e coalicion, y lo mester a sigui dialuna pa asina trece stabilidad. Pero esaki no a logra, ya cu no tin Gabinete Koeiman mas. E proximo paso lo ta pa reuni cu miembronan di partido y tambe Sr. Koeiman a bisa cu nan lo analisa semper, prome cu tuma decision.