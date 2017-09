Andin Bikker ta di opinion cu Gobierno di AVP a perhudica centenares di cuidadano cu ta sin trabou, dor cu Minister Paul Croes y Benny Sevinger a bay over na duna permiso nobo pa trabou sin check si riba mercado laboral tin hende local pa yena vacaturanan.

Na e momentonan aki cu tin e investigacion di caso “IBIS” andando, den cual a detene minister di AVP Paul Croes. Ta parce tin mas raiznan cu ta bay mishi na otro ministerionan, debi cu na final di dia no ta minister Paul Croes ta esun cu ta duna permiso pa estadia y traha. E mandatario cu ta duna permiso pa estadia y traha ta minister Benny Sevinger. Un persona por a haya dispensacion, e ora e no mester pasa screening si e mercado local mes lo por yena e vacatura. Pero hecho ta cu un otro minister, esta Sevinger, ta duna permiso pa traha. Si tuma nota cu na momento cu e caso IBIS a presenta e Prome Minister Mike Eman a admiti durante un conferencia di prensa cu Gobierno tabata sa mas of menos un aňa caba cu algo tabata pasando cu minister Paul Croes debi na kehonan cu nan a haya, e ora ta hopi straño cu aparentemente miles di dispensacion a wordo duna sin tin mester dor di minister Paul Croes y cu automaticamente permisonan pa traha a wordo otorga dor di minister Benny Sevinger.

Ta importante pa Pueblo ta consciente kico ta loke e dispensacion- y permisonan aki ta significa pa e mercado laboral di Aruba, ja cu manera nos tur sa na Aruba tin un desempleo enorme entre personanan di 18 aña y 25 aña. E hecho aki a keda reconoci tambe dor di e propio gobierno.

Segun Andin Bikker e situacion aki ta significa cu e personanan cu ta biba aki na Aruba ta solicita pa trabao, pero dor di minimo dos minister di Gabinete Mike Eman, esta Minister Paul Croes y Benny Sevinger, e ciudadanonan Arubiano aki a wordo impedi di por a haya un trabao, pasobra e ministernan a duna dispensacion y permiso na personanan cu no ta estableci aki na Aruba ainda, y a laga nan drenta mercado laboral. Asina a stroba centenares te miles di persona cu ta biba na Aruba cu ta sin trabao awe, di por a haya un trabou.

Tur esaki a pone cu Aruba a conoce desempleo y problemanan social grandi y innecesario. Segun Andin Bikker e impacto di e actonan pa cual cu e mandatario Paul Croes tin sospecho contra dje, conjuntamente cu e automatismo di parti di Minister Sevinger pa duna permiso pa traha pues ta grandi, ja cu nan a perhudica varios ciudadano di Aruba cu a perde oportunidad di haya un trabow.