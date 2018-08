Gobierno di Aruba: E motibo berdadero di subida di prijs di gasolin

E siman aki nos por nota subida di prijs di gasoline na Aruba. E pregunta ta keda, kico ta causa e subida aki siendo cu e prijs di crudo a baha mundialmente. Mester cuminsa na bisa cu Gobierno di Aruba, di ningun asignatura politico, por interveni riba e subida di prijs internacional di crudo of di cualkier producto petrolero, entre nan, gasolin.

Pa stipula e prijs di benta di producto petrolero na Aruba pa e luna di augustus, Departamento Economico ta haci uso di e promedio di prijs di gasolin conforme US Gulf Coast di e periodo entre 1 di juli te cu 31 di juli 2018. Den e luna di juli tabata tin subida di prijs internacionalmente y consecuentemente e subida ey ta manifesta su mes awor den e benta di producto petrolero na Aruba pa e luna di augustus.

Riba e pregunta si Gobierno di Aruba por influencia e subida of bahada di prijs di gasoline, e contesta ta keda en principio no. Gobierno no por influencia e prijs, pasobra e prijs di crudo mundialmente ta un parti fiho dentro di e sistema cu e prijs ta wordo calcula aki na Aruba. Pa hopi aña ta usando e mesun manera pa calcula e prijs di benta di producto petrolero na Aruba y te ainda no a bin cambio den esaki. Pesey Gobierno awor ta contemplando un otro forma pa calcula e prijs cu producto petrolero ta wordo bendi na Aruba. E ta necesario pa asina por haya sa si un otro manera di calcula prijs lo por ta mas beneficioso pa e consumidor.

Ta importante pa tene na cuenta cu un representante di Platts Analytics, un compania cu ta analisa e mercado di benta di crudo, a indica cu e mercado di crudo ta pasando den e “cambio di mas grandi den historia di mercado petrolero” cu lo conduci na pusha prijsnan na nivelnan halto. E ta considera tambe cu esaki ta bay ta e cambio mas perhudicial pa e industria di refinacion di historia. Riba e pagina online www.oilprice.com por haya mas informacion di e analisis aki. Esaki ta locual ta splica tambe e subida cu nos ta conociendo den prijsnan di producto petrolero na Aruba e ultimo tempo.

Gobierno di Gabinete Wever-Croes ta cumpli na informa Pueblo na un manera corecto y sincero riba e retonan cu nos como Pais ta enfrenta. Un reto sigur ta e subida di prijs di crudo internacionalmente cu ta trece cu n’e subida di prijs di producto petrolero na Aruba. Pero pueblo por tin e confiansa cu Departamento Economico y Refineria di Aruba ta trahando pa por yega na un calculacion di prijs cu lo por benificia nos Pueblo.

Comments

comments