Gobierno anterior a kita for di departamento social y labor, pa gasta riba personal direct di ministernan

Parlamentario Rocco Tjon den Conferencia di Prensa di Fraccion di MEP dialuna mainta, a elabora riba situacion financiero di pais Aruba debi na e hecho cu e siman aki lo trata e presupuesto supletorio na unda basicamente cambionan lo wordo presenta den e presupuesto di añanan 2017. E parlamentario a indica tambe diferente gastonan adicional cu tabatin den e gobernacion di e gabinete anterior.

“Ta hopi importante pa nos enfatisa un rato pa loke cu ta bay wordo presenta den e presupuesto supletorio no ta debi na e maneho di e gabinete actual pero debi na e maneho di e gabinete anterior, e ganibete di Mike Eman”, sr Tjon a enfatisa.

E parlamentario a elabora riba diferente aspectonan di e presupuesto supletorio y a cita diferente partinan di e documentonan cu Parlamento a ricibi pa trata e ley aki entre otro e raport di Raad van Advies y CAFT pa asina trece e puntonan hopi objetivamente dilanti di e dos adviesnan aki y no duna niun tint politico den esakinan. E parlamentario ta bisa cu den ultimo temponan el a ripara cu ta trata pa hunga cu cifranan apesar cu e raportnan ta papia bon cla kico e situacion real ta.

Sr. Tjon a indica riba e parti di gastonan. Ministerio di Asuntonan General a conoce riba 3 miyon florin di gastonan adicional pa loke ta trata gastonan di personal. Ministerio di Infrastura ta indica gastonan di casi 1.5 miyon florin di gastonan adicional pa personal. Ministerio di Economia, Comunicacion y Medio Ambiente a conoce casi 1.4 miyon florin na gastonan adicional.

E motibo pa cua Parlamentario Rocco Tjon a menciona e cifranan aki ta pa ilustra cu tabatin un maneho di e gabinete anterior cu tabatin prioridadnan robes. E gastonan adicional pa loke ta trata personal extra di e bureao di cada minister ta di casi 3 miyon florin cu no ta e personal cu a yuda e departamentonan of e ministerio sino personal cu directamente a traha bou di un minister apesar di loke cu tabatin presupuesta.

E parlamentario ta consicera esaki un prioridad robes door cu e gabinete a corta gasto den algun otro departamento of maneho si.

“Un ehempel di esaki ta deporte, riba cuido di nos grandinan, riba veterinario etc. Esaki por tambe wordo refleha riba departamentonan di asuntonan social. Practimente tur post directo di bureau di e Minister a aumenta, sinembargo a corta den asuntonan social y labor cu 1.5 miyon florin sin duna ningun splicacion di e motibo cu a corta den e departamentonan aki solamente ta menciona “cambionan” den e ministerio. Mirando tur esaki, nos tin pa bisa cu tabatin prioridadnan robes den e gobierno anterior. Nos no por papia di un maneho serio y responsabel”, Parlamentario Rocco Tjon ta termina ta bisa.

