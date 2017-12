Gobierno actual a hereda presupuesto cu 130 miyon florin di defecit

Pa loke ta e discusionnan cu ta andando di presupuesto di Pais Aruba, manera ta conoci e presupuesto supletorio pa 2017 a wordo entrega door di Gabinete anterior (den salida). Den dos siman di tempo un presupuesto supletorio cu nan a entrega cu tabata ‘balansa’ cu no tabatin deficit adicional den dje, ta monta na cifranan di 130 miyon florin na deficit pa 2017.

Naturalmente e splicacion pa e situacion aki ta cu e presupuesto supletorio 2017 cu a wordo entrega ta uno ficticio. Den e presupuesto supletorio aki a laga afo 50 miyon florin cual lo no wordo cobra mas door di belastingnan cu mester a drenta den caha di gobierno. Ademas un suma di riba 300 miyon florin cu mester a wordo traspasa for di e refineria RDA pa Pais Aruba. Un suma cu di 2016 no a termina di wordo traspasa pa gobierno. Mirando e situacion cu e refineria ta den dje na e momentonan aki, ta duna indicaion cu e suma aki lo no wordo traspasa. Aki ta papia di entre otro e benta di FMSA, (gasolin, sales and marketing) cu a wordo traspasa pa RDA bou di e condicion cu lo hinca un suma di rond di 60 miyon den presupuesto di Pais Aruba como pago di esaki.

Detencion pa fraude/corupcion

Pa 2017 niun florin a wordo paga, un suma di mas di 70 miyon y casi 80 trahado a wordo manda cas for di refineria pa motibo obvio di loke a mira tumando luga unda cu henter e ‘cabes’ di esnan cu tabata opera PDVSA CITGO akinan na Aruba a wordo encarcela. Varios di e personanan deteni ta encera hendenan cu a mira akinan na Aruba y cu tabata na varios ocasion hunto cu ex mandatarionan. Mester bisa cu na varios ocasion a cuestiona e relacion cu tabatin cu cierto individuonan, pa cual aworaki nan a wordo encarcela pa fraude y corupcion.

Inventarisacion

No tin un bista di kico ta tumando luga pa loke ta entrada, pa cual nos sa cu mester bay haci un inventario completo den Refineria di Aruba pa wak si tin incumplimento di contracto of no.

Esaki ta e situacion cu nos ta bibando den dje cu ta pone cu a pesar cu tin un presupuesto cu a wordo entrega ‘5 pa 12’ door di e Gobierno anterior caminda cu hopi cla nan tabata sa cu e entradanan aki no lo drenta, ta pone cu e situacion cu e gobierno aki ta haya su mes den 3 siman di gobernacion ta bay di un situacion di ‘balanced budget’, pa uno cu deficit di riba 130 miyon florin. Esaki no ta ni incluyendo e aspecto di otro aña di mas di 200 miyon deficit di presupuesto 2018 cu nunca a wordo entrega door di Gobierno anterior.