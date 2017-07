Gobierno a malgasta placa di pueblo riba asfalt y klinker

Despues di a bishita hopi cas den San Nicolas, Tanki Leendert y Noord e critica cu mas Joselin Croes, candidato riba lista di POR, a haya di e famianan cu el a bishita ta, cu e gobierno actual a malgasta e placa di pueblo riba asfalt y klinkers, pero cu e hende mes no a conoce un progreso den nan bida diario. Nan ta sinti cu nan ta biba di salario pa salario.

Con nan ta defini progreso y bienestar?

Prome cu tur cos nan ta bisa cu e costo di bida na Aruba a bira hopi caro y cu nan salario no ta yega pa por cumpli cu nan debenan.

Di dos nan no ta sinti nan mes sigur mas riba caya of den cas. Nan ta bisa no tin control ni riba caminda ni den barionan.

Di tres nan ta bisa cu cuminda, awa, coriente cu ta e cosnan basico cu bo mester pa biba ta hopi caro.

Di cuater nan ta bisa cu e gastonan di bida y gastonan escolar di na yiunan a bira hopi caro y pa esnan cu tin yiu cu a caba di gradua nan critica ta cu nan no por haya trabou paso economia ta stagna.

Pa esnan cu ta huur cas nan ta bisa cu nan ta frustra cu tur luna mester paga huurnan carisimo paso no tin tereno pa nan y no tin casnan social.

Manera boso por ripara nan no ta midi nan progreso y bienestar na cosnan di luho, edificionan bunita, klinkers, asfalt, smart communities etc. Nan ta midi nan bienestar y progreso na por biba trankil, preferibel den un cas propio, un empleo cu un salario cu ta cubri e bestaansminimum, un bon estudio y trabou pa nan yiunan, siguridad riba caya y den nan cas y cumindanan na prijsnan controla.

Proximo gobernacion POR su prioridad ta e hende. Cada famia mester por yega na nan propio cas, nan salario mester por cover nan gastonan basico, educacion mester ta accesibel na tur hende, mester bin cu un economia nobo pa crea cupo di trabounan nobo, mester bin cu reforma fiscal pa laga e hende cu mas placa den su saco pa e por paga su gastonan, mester bin un mihor transporte publico y por ultimo mester brinda nos hobennan e oportunidad pa ta creativo y activo despues di orario di scol cu arte, deporte, musica y tecnologia y asina yuda e mayornan cu ta traha te cu 5 or di atardi.

Una bes bo logra yuda e hende prospera bo ta yuda bo comunidad prospera, una ves bo comunidad prospera bo pais completo ta prospera y nos ta “one happy island” di berdad y no riba sticker so. Joselin ta convenci cu Aruba masalmente ta bay vota pa e cambio cu Aruba tanto ta anhela dia 22 di September.