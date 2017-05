Gobierno a dicidi cu no ta cera Aruparking

Sr. Theo Croes, director di Aruparking, ta duna e trahadonan di Aruparking tur su sosten y a splicanan cu Aruparking lo no bay cera. Sr. Croes ta amplia.

Tin hopi confusion si andando mei mei di e trahadonan. Sr. Croes a splica su trahadonan cu gobierno a bisa cu Aruparking lo no bay cera. Di parti di oposicion nan a bin cu un mocion pa kita parkeermeters y kita e klem, cual no ta locual cu gobierno como shareholder a dicidi. Y ora di pasa esaki den parlamento el a wordo nenga. Gobierno a dicidi cu lo reemplasa e klem cu otro forma di boet. E tabata un mocion y no un decision di parlamento.

Gobierno ta e shareholder di e compania y e ta keda den man di gobierno pa tuma e decision sit a bay cera of no. Sr. Croes personalmente ta pensa cu e no ta un decision sano pa cera Aruparking. Aruparking tabata tin 3 meta, un din an tabata tin ordo den centro, cu e peaton no mester baha acera mas y e otro e paramento na skina tambe a bay. Tambe tabata tin accesibilidad na Caya Grandi y e metanan ey a wordo logra. E meta financiero pa yuda Arubus no a keda logra. El a mantene su mes te aworaki. E comercio cu a protesta, segun Sr. Croes ta protesta tirando tur culpa ariba parking, pero si mester wak e transaccionnan, pero di 9 or di mainta te cu 3 or di atardi, bahando e oranan, toch tin 170 mil y pico transaccion pa luna. Tin movecion toch.

E culpa no ta di Aruparking, so, e comerciante tambe mester pone di su banda. Tin mas puntonan cu ta afecta e bida den Caya Grandi, pero Sr. Croes no kier a bay ariba e puntonan aki.