Gobernador di Aruba a cuminsa cu su bishitanan na varios instancia

Gobernador Su Excelencia J.A. Boekhoudt, a cuminsa siman pasa cu su bishitanan di introduccion como Gobernador nobo di Aruba. Su prome bishitanan el a haci dia 13 di Januari ultimo na dos instancia na San Nicolas, su luga di nacemento, caminda cu el a crece y caminda cu el a disfruta di scol basico y scol secundario.

Durante su bishita na Instituto Medico San Nicolas (Imsan), Gobernador Boekhoudt, a wordo ricibi pa Director dr. J. Rajnherc, sra. Drs. Monica Nuboer, Medisch Zorgmanager, sr. Greg Croeze, HEAD y sra. Lucia White, presidente di hunta di supervision di Imsan.

Gobernador Boekhoudt a wordo informa riba e reciente y futuro desaroyonan di Imsan, cu desde 2012, tin un aliansa strategico cu Baptist Health of South Florida. Gobernador tambe a wordo informa riba e experiencia y ambicionnan di Imsan, pa specialisa den tratamento id pashent cu malesanan cronico, hopi biaha relaciona entre otro cu obesitas, cu hopi biaha tin consecuencianan di entre otro diabetes Mellitus, Hypertension, malesanan ocular y fayonan renal. Gobernador Boekhoudt a haya un rondleiding den e hospital y tambe a papia cu varios pashent y enfermeronan. Gobernador ta hopi bao di e impresion di e organisacion y plannan di Imsan y cuido profesional y di e mood y motivacion di e pashentnan.

Fuera di esey, Gobernador a haci un bishita na YMCA San Nicolas. Gobernador a pasa hopi tempo den e compleho aki den su hubentud, prome como miembro y despues tambe como entrenador.

YMCS ta e organisador boluntario cristian cu ya caba tin 60 aña activo na Aruba. Door di e presidente di YMCA Aruba, Bert Vries y Rachel Croes, directora, Gobernador a wordo informa di e reciente desaroyo y plannan pa futuro di en particular YMCS San Nicolas, mescos cu e otro localidad na Dakota, cu ta wordo hopi bishita.

Na San Nicolas, YMCA tin trai merdia pa muchanan cu via un miembresia ta haya acceso diario na actividadnan. E actividadnan ta varia di deporte pa baile pa entrenamento di liderasgo y tambe lesnan di cushinamento. Door di Percy Phelipa (Supervisor YMCA SN) y Marina Jones (Supervisor Y’s Care Program), a percura pa un rondleiding mey mey di e muchanan, caminda cu Gobernador a haya un bista di e actividadnan andando di YMCA. Gobernador a papia cu asombro riba e hecho cu YMCA a logra pa brinda ya 60 aña actividad y ta bao di e impresion di un esfera alegre riba e playground.