Gobernador di Aruba Alfonso Boekhoudt a keda presenta den Parlamento di Aruba awe mainta

Alfonso Boekhoudt a hiba su prome discurso den parlamento. Aki el a comenta y manda miho deseonan di bon salud y felicidad na henter nos comunidad na ocasion di inicio di e aña nobo. E reglamento di gobernador ta poni den articulo tres. E gobernador ta asumi e cargo mediante e presentacion den un reunion solemne di Parlamento y un copia di e decreto real di su nombracion y e acta di su huramentacion ta wordo presenta. Y pa trece e aceptacion di su posicion pa aclamacion na atencion di e recidentenan. Cu e documentonan entrega na Parlamento e ta acepta e funcion cu un sentido grandi di respet y gratitud. Conforme e promesa cu el a haci e lo eherce su funcion. E gratitut a bay di su banda na rey Willem-Alexander kende a nombre.

Gobernador a dirigi su mes na Staten y via dje na Pueblo di Aruba, pa sigura tur hende cu conforme e promesa cu el a haci, conforme di statuto di Reino Hulandes y conforme constitucion di Aruba como fundeshi e lo eherce su funcion concienciosamente na tur momento.

Gobernador ta spera cu por habri un capitulo nobo cu un vision di colaboracion y positivosmo constructivo cu tur entidad y institutonan den nos democracia parlamentario.

Gobernador Boekhoudt a splica cu e ta compromete su mes 100% den linea cu e promesa cu el a haci na nos rey y acepta su funcion. Gobernador ta considera un honor grandi di a acepta su funcion. Cada gobernador ta duna un toke propio na e funcion. Cada uno ta un otro persona, den un otro periodo di tempo. Pero na mes un momento e instituto di Gobernador ta un simbolo di continuidad y di union. E ta un conexion directo di nos pasado estatal. E historia ta mara y ancra na e balornan di nos pais. Aki gobernador nobo Alfonso Boekhoudt a repasa un parti importante cu cada gobernador a hiba durante nan funcion.

E gobernador ta asumi encargo na servicio di comunidad. Ta realisa cu door di acepta e funcion aki ta drenta den e pisadanan di su antecesornan, sr. Felipito Tromp, sr. Olindo Koolman, sr. Fredis Refunjol.

Nan a demostra servicio importante na Aruba y na nos Reino y nan merece e gradicimento necesario di nos pueblo di Aruba. Awe tambe gobernador kier a expresa di a para tras sra goberandor interino Yvonne Lacle-Dirksz, cu na ocasion di su discurso den Parlamento durante un reunion solemne, na un forma elocuente, a subraya con mester eherce e funcion di gobernador y gobernador interino.

Tin e confiansa cu hunto lo sa di sirbi nos pais den e añanan venidero actuando segun e norma y balornan di nos reino y di nos dushi pais Aruba.

Gobernador a comparti un observacion personal di sumo importancia. Awendia bida ta no ta facil, pero no solamente na Aruba. Tambe den nos region di Caribe y rond mundo, famianan tin hopi reto riba un variedad di situacion cu ta interferi den stabilidad y felicidad. Un famia uni y feliz ta e nucleo y base necesari cu un comunidad tin mester cu e por desaroya, pa e por progresa y pa e por probecha di e oportunidadnan cu ta ser brinda. Asina cada generacion por desaroya segun su propio identidad y conforme nos balornan pa asina enfrenta e reto di futuro cu confiansa. Sinembargo ta parce cu awendia e presion ta mas fuerte cu nunca riba e seer humano y e famia en particular.

Gobernador Alfonso Boekhoudt a splica cu tin hopi cos pero no bon comparti. Nos ta traha mas y ta realiza menos. Asina tin hopi cos mas den nos comunidad cu mester tene cuenta cune. Alfonso Boekhoudt gobernador nobo a splica cu personalmente tin algun punto cu tabata motibo pa duna atencion na dje. Nos tin mas rikesa, sinembargo e ta menos bon reparti. Nos tin mas acceso na educacion, sinembargo menos hoben sa con nan mester scoge un profesion. Nos ta traha mas, sinembargo nos ta realisa menos y hopi tin cas mas grandi, sinembargo nos tin menos tempo pa pasa cu otro. Hopi hende awendia ta manifestando necesidad pa espacio pero tambe pa por crece y forma nan mes cu fortalesa familiar. Di principio e balornan pa enfrenta e situacion di bida cu ta spera nan. Hopi yiu ta haya nan mes ta crece den soledad y incertidumbre, sea cu mama of un tata, ta constantemente ocupa luchando pa su porvenir y esun di su yiu. E poder di amor y atencion di apoyo moral, no ta haya oportunidd suficiente pa sempra su simiyanan y crece, debi na hopi reto social y laboral.

Alfonso Boekhoudt gobernador nobo a splica cu e lo haci su maximo esfuerso pa haci su trabou como gobernador dignamente. Cu e mesun dedicacionnan cu su predecesor. E servicio duna na nos comunidad tabata grandi door di Fredis Refunjol. Inspira pa su humildad y sinceridad y rectitud, e lo pone su mes pa eherece su funcion di gobernador di Aruba pa e periodo nos dilanti. Alfonso Boekhoudt a cera su discurso deseando tur hende un feliz aña.