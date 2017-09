Gobernador a caba cu su combersacionnan consultativo

Riba diabierna, 22 di September ultimo, e eleccionnan pa Staten di Aruba a tuma luga.

Riba dia 27 di September, tabata tin e resultadonan defintivo di e eleccionnan cu a wordo determina pa e Hoofdstembureau. E resultado pa loke ta e cantidad di asiento ta AVP 9, MEP 9, POR 2 y RED 1 asiento. E resto di partidonan (RAIZ, PPA/UPP, CURPA y MAS) no a haal e kiesdeler.

A base di e resultado di elección temporario, Su Excelencia Gobernador di Aruba, riba dia 23 di September, a ricibi for di e Presidente di e Conseho Electoral, sr. Mr. Dr. G. Thode, Gobernador a cuminsa cu e proceso di formación pa un gabinete nobo.

Riba dialuna, dia 25, diamars, 26 y diaranson, 27 di September, a tuma luga combersacionnan consultativo cu e presidente di Parlamento di Aruba, e presidente di Raad van Advies, e prome minister demisionario (alabes líder di partido AVP), e líder di e otro partidonan político, e presidente di Banco Central, e directornan di APFA, AZV, SVB, DRH y Directie Financien, e presidentenan di SER, ATIA, Camara di Comercio, hunto cu e mediador di Gobierno y tambe sr. Freddis Refunjol (ex Gobernador di Aruba).

E combersacionnan aki tabata tin su discrecionnan haci pa e Gabinete di Gobernador. Durante e combersacionnan tambe a tuma notanan informativo y rapportnan di e invitadonan.

Gobernador di Aruba, sr. JA Boekhoudt, a conclui diaranson merdia cu e combersacionnan consultativo, unda cu e prome fase di e proceso di formación di un Gobierno nobo a wordo conclui. E siguiente fase den e proceso ta pa Gobernador di Aruba duna opdracht di informacion na un informador.

A base di e consehonan for di e combersacionnan consultativo, Gobernador lo bay instala un informador den corto periodo.

Fuera di un formador, un informador no tin e tarea pa forma un gabinete, pero ta haya e opdracht pa por investiga e posibilidadnan di un gabinete. E meta di un tarea di informacion ta e investigacion di por ehempel e compatibilidad di cierto variantenan di un gobiern nobo y/of eventual prioridad y temanan di maneho pa un Gobiern nobo, a base di e resultadonan di eleccion.