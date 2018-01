Gobernacionnan di AVP a carga y implementa metanan sostenibel di desaroyo

Segun parlamentario di AVP sra Jennifer Arends-Reyes kende a atende e workshop cu a ser facilita pa miembronan di United Nations Economic Commission for Latin America and Caribbean (ECLAC) tocante e importancia di Data pa Aruba. Diferente organisacion y entidad manera entre otro CBS, ARA, SER, Parlamento y Banco Central a participa na e workshop aki y a tene diferente sesion pa papia tocante kiko lo por hasi den cuadro di SDG’s (Sustainable Development Goals). SDG’s a wordo carga ampliamente durante gabinetenan di signatura di AVP y nan ta metanan cu mester wordo implementa ariba tur nivel den un pais y Aruba sigur ta ariba e bon caminda mirando tur e legislacion, adaptacion, partnershipnan internacional y trabou cu a ser hasi durante 8 aña largo. Sostenibilidad y e temanan di SDG tin link directamente cu e vision di e partido Cristian Democrata, AVP. No ta casualidad cu ainda e lider di partido berde, Sr. Mike Eman ta wordo invita pa institutonan mundialmente reconoci pa duna charla tocante e logronan grandi pa pais Aruba durante cu e tawata Prome Minister. Durante e workshop di ECLAC a parti e gruponan pa enfoca ariba people, planet, prosperity, peace and partnership y con leu Aruba ta y kiko ta e sugerencianan cu tin pa Aruba.

Un di e peticionan cu tin pa Aruba ta entre otro pa motiva studiantenan pa escohe e ramo di data y statistica pa motibo cu e futuro di mas y mas pais ta ser basa ariba esakinan y na Aruba e expertonan den e ramo aki ta limita. Hopi legislacion awendia y maneho ta ser haci a base di evidencia pues ‘evidence-based’ y na Aruba e legislacion cu ta e cuadro pa regla locual ta regarda statistica ta data di aña 1990. Pa Aruba por sigui cumpli y compara su mes cu otro paisnan e mester por traha duro ariba e concientisacion cu data ta importante y fiha e limitenan tambe pa cu privacidad di e informacionnan aunque hopi informacion disponibel pa intercambia entre departamentonan mester por ta ariba e nivel macro. Mester tin e disponibildad pa traha ariba colecta data y tambe cooperacion na momento cu un departamento of entidad aserca otro pa e data. ECLAC ta disponibel pa aserora Aruba ariba e topico di data y con pa uza nan na beneficio di nos pais y hendenan sra Arends-Reyes ta termina bisando.