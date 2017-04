Gobernacion mester haya Integridad bek

Lider di MEP Evelyn Wever-Croes constantemente ta enfoca riba e tema integridad. E tin varios aña ta Purba trece e topico aki riba agenda di Parlamento, pero sin resultado. Evelyn Wever-Croes a trece e tema aki riba agenda di Parlamento den Reino Hulandes, pero eynan tampoco tabata tin resultado. “Mi ta lamenta cu ni na Aruba, ni den Reino tin atencion pa e falta di integridad den nos gobierno na Aruba. Pero esey lo no stop mi di sigui lucha te ora mi logra.

Aruba merece gobernantenan integro. Hendenan cu ta bisa loke nan ta bay haci y ta haci loke nan a bisa. Aruba ta pasando den hopi berguensa cu tur e escandalonan rond di e ministernan y investigacion di corupcion den Gobierno.

Semper cu AVP ta den gobierno, ta mesun cos. Mesun corupcion na gran escala, investigacion criminal di ministernan di AVP. Hasta e ex lider di AVP sr Tico Croes a haya un condena penal pa corupcion den Gobierno. Semper cu AVP ta den Gobierno, ta mesun cos.

Pesey cu orguyo nos di MEP ta bati riba nos pecho. Minister y politiconan di MEP a wordo investiga y persigi, pero NUNCA a haya nada contra nan. Esnan cu tabata tin duda di nan integridad tempo di MEP, a wordo brasa y inclui den AVP, cu ta bisabo hopi caba.

Desde 2014 mi a entrega un nota “Integriteit, het juiste doen ook als niemand kijkt” cu ta splica kico Aruba mester haci pa yega na un Gobierno integro.

E no a combini ni AVP, ni Reino, pa Aruba bin cu e reglanan di integridad, pero e ta combini nos pueblo pa nos caba cu corupcion den gobierno. Pesey mi lo no stop di lucha te ora cu nos logra. Y nos lo logra sigur cu bo sosten.

Locual cu nos tin awor den Gobernacion ta un free-for-all, nacro complaciencia y un degeneracion total. Un minister ta acusa otro minister di desgracia hobennan cu droga y alcohol, y nada ta pasa. Otro minister ta envolvi den e caso di corupcion mas grandi den nos historio moderno, y nada ta pasa. Un minister-presidente cu desde su welga di hamber no ta gobernando nos pais mas, pero bo ta haye ta pega luz na tur palo di lus, y nada ta pasa. Ban bek na nos norma y balornan, honestidad y integridad. Ban duna Aruba un Gobierno atrobe cu abo por ta orguyoso di dje. Cu bo sosten, nos lo logra duna Aruba un gobierno integro atrobe” lider di MEP Evelyn Wever-Croes a duna di conoce.