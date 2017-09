Gletsjer na Suisa a kibra

SAAS-GRUND, Suisa – Na Suisa tin un pida ijs enorme di un gletsjer cu a kibra. Mas cu 100 mil meter cubico a bin abao. E avalancha di cual e pueblo Saas-Grund tabata teme p’e, no a yega su meta. Pa precaucion, cerca di 200 persona a laga nan cas. Cuanto ijs a kibra for di e conocido Triftgletsjer, ainda no ta conoci. E prome calculacion ta mustra cu ta trata di 200 mil meter cubico di ijs. E gletsjernan ya ta den movecion pa algun siman caba.

E Triftgletsjer ta situa 3300 meter halto y desde 1985 e ta birando mas chikito. Na 2015 e gletsjer ya caba tabata 2 kilometer mas cortico. Segun geologonan di e universidad ETH Zurich, e tin un conexion directo entre e calentamento di tera y e kibramento di e gletsjer.

