Glenbert Croes: “Si no para duro awo, Mota Ingel lo balia riba nos graf”

Diabierna atardi, varios ta e chauffeurnan di truck cu a tene un demostracion chikito, caminda pa un rato nan a blokia e rotonde cu ta bou construccion na Cumana, na altura di ex- Codemsa. Sr. Glenbert Croes tambe a haci acto di presencia y e ta duna su punto di bista.

Segun Sr. Glenbert Croes, e compania encarga cu e construccion di Watty Vos Boulevard, Mota Ingel a laga trece tur su trucknan for di exterior. E trucknan aki ta para na waf y tin un paar cu kisas a wordo saca caba. DOW mester forsa Mota Ingel pa traha cu e truckernan di Aruba, segun Sr. Croes. Dimes cu no tin trabao, tin companianan di construccion cu ta kitando hende. Tin di e companian di construccion local, cu no a wordo incorpora den ningun proyecto di gobierno di Aruba. Tin Citgo, caminda cu ta luchando pa nan tene cuenta cu e trahadonan local. Locual cu ta e proyecto di Watty Vos Boulevard, a compronde for di e doñonan di companianan di Heavy Equipment, na DOW tin 5 contratista cu a haya nan retiro. Y si nan no para pa nan derecho, unda ta forsa gobierno pa bisa Mota Ingel, pa traha cu nan of niun di e trucknan cu Mota Ingel a trece Aruba, no ta sali for di waf.

Trahadonan mester tuma postura duro, Mota Ingel lo baila ariba graf di tur hende, pasobra nan lo mata tur posibilidad pa nan tin un tiki trabao. Tin masha hopi truck. Nan a cuminsa cu un accion chikito, y Sr. Glenbert Croes a dicidi di para cu nan. Nan a grita duro pa contratistanan local, na e refineria, contratistanan cu ta wordo retira. Y awo Mota Ingel ta trece tur su trucknan y nan lo no traha cu niun di e heavy equipment nan di Aruba.

E chauffeurnan aki di truck ta para pa nos hendenan, segun Sr. Croes y nan ta dicidido. Nan mester exigi gobierno, pa tuma un decision pa forsa Mota Ingel pa traha cu nan. Di otro modo, tur e trucknan cu nan a manda busca, tur ta bay bek. Tin asina tanto truckernan na Aruba, yiunan di tera cu Mota Ingel por traha cu nan. Ta traha cu nan of e accion lo escala. Diabierna un parti a wordo blokia. E dia di mañan, nan lo por blokia otro partinan.

Sr. Croes a recorda cu na Augustus 1977, casi 40 aña pasa, e pueblo di Aruba a bay den un accion, unda cu nos pueblo a bay den accionnan scur, tur a para duro pa nos libertad. Aworaki mester para duro pa e pueblo, exigi cu ken cu ta bin di afo pa traha na Aruba, traha cu nos yiunan di tera, traha cu nos hendenan local. Sr. Watty Vos semper a para nos contratistanan local tempo cu e tabata minister di DOW. Awo ta e ora pa nos para duro, segun Sr. Croes.

Sr. Glenbert Croes a pidi gobierno oa recapacita y a bisa cu e chauffeurnan di truck ta un grupo di yiunan di tera, determina pa defende nan pan. Defende pan di nan trahadonan, paso si nan perde e trabao aki, no solamente nan ta perde nan trabao, y tur e tatanan di famia tambe ta perde nan trabao. Awo ta e momento pa para duro, segun Sr. Glenbert Croes.