Glenbert Croes di MEP ta keda optimista cu Gobierno di Venezuela tende clamor di pueblo

Tin un guera mediatico na nivel internacional, contra Gobierno di Venezuela, Contra Venezuela, Contra Citgo. Con e structura di financiamento di Citgo ta, con el a wordo hipoteca, parlamentario Glenbert Croes no sa di dje. Su prome impresion ta no kere den loke ta sali den prensa liber amenos cu Citgo na momento cu e bay den un proceso di financiamento asina importante, si ta berdad cu e lo mester hipoteca su accionnan, e lo mester saca un comunicado den e sistema den e pais cu e ta opera, cual ta Merca, como empresa, kico bo ta haciendo. Citgo Aruba ta otro cos, segun Croes.

Citgo Aruba ta den un proceso unda cu e lo prefera nan mes anuncia.

Croes tabata na Venezuela pa su salud, pero no a sinta na man cruza. Tin hopi decision a tuma luga na e momentonan aki na nivel di Gobierno di Venezuela pa cambionan cu ta bay bin y ta prefera nan mes anunci’e.

Su speransa ta cu Gobierno di Venezuela tende e gritonan na Aruba unda cu ta pidiendo pa Citgo y PDVSA tene cuenta cu e clamor di nos pueblo pa nos yiunan di tera trahadonan local, contratistanan local, haya e oportunidad husto y berdadero pa drenta e refineria. Pa elimina e privilegio cu ta wordo duna na un partido politico di Gobierno, un compania cu ta liga of un paar di compania cu ta liga na ministernan, pa elimina e sistema di privilegio ey, pasobra MEP no lo acepte ni tolere. Manera cu a lucha pa salba e refineria, mescos nan lo lucha pa e trahado y contratistanan local pa haya e oportunidad den e refineria.

Ta spera cu e Gobierno di Venezuela tende e clamor di e pueblo Arubiano manera cu el a tende e clamor pa habri e refineria, pa Gobierno di Venezuela pone Citgo y PDVSA compronde cu e lucha ey na defensa di e trahadonan local, no lo bay ria riba dje. Januari lo bay ta un luna decisivo, segun e parlamentario.

E speransa grandi ta, cu loke tin di compronde cu e decisionnan ta wordo tuma pa un consorcio cu lo financia y construi e refineria ta den nan relacion cu Citgo, cu e speransa ta cu un consorcio internacional asina tambe tende e clamor di e pueblo aki pa duna nos yiunan di tera, nos trahadonan local, nos contratistanan local un oportunidad husto pa impedi e sistema di privilegio cu tin awor aki cu te awor aki Citgo y PDVSA no a tende e gritonan. Mescos cu Croes ta sostene e reapertura di e refineria, ta sostene PDVSA, ta sostene Citgo, MEP ta prome yama como esnan cu a lucha duro pa habri e refineria, pa pone PDVSA y Citgo na nan luga ora cu ta kere cu nan ta faya. Croes ta keda optimista cu Gobierno di Venezuela tende clamor di pueblo y tambe di e consorcio cu lo bay construi e refineria lo tende e clamor di e pueblo aki cu finalmente Citgo y PDVSA lo draai bij pa compronde cu na Aruba nos no ta bay acepta un sistema di privilegia partido y Gobierno, privilegia companianan di ministernan cu ta hinca den e compania. Tur hende mester tin oportunidad pa haya un trabao.