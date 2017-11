GKMB ta prepara pa cualkier caso di virus di zika y chikunguya

GKMB ta prepara pa cualkier caso di virus di Zika y Chikungunya y Sr. Clayton Croes, director di GKMB ta amplia ariba e desaroyonan tras di esaki.

E tarea mas grandi ta keda responsabilidad di doño di curpa, pa si e ta sinti su curpa malo, pa e bay su dokter di cas, y pa e dokter haci e intake corecto y bisa Departamento di Salud, cu na tal adres tin tal persona cu complicacionnan. Pero e ta keda un trabao complica, e malesa ta wordo transmiti door di un sangura masha chikito cu cada aña ta bira mas sabi, y GKMB tambe tin cu upgrade pa keda al caso cu e sangura, pa no keda atras.

GKMB ta contento cu loke nan tin, pa e manera con nan ta responde na esakinan. Cooperacion interno cu tambe ta colabora cu GKMB y Volksgezondheid, pa limita e posibilidad di tin un brote di dengue, zika of chikinguya, pa tene na un minimo. Pa tin e liñanan di contacto ta mas cortico posibel, pa si algo pasa pa reacciona inmediatamente.

Pa preveni un criadero ta recomendabel, pa tira un bista rond di bo cas, si tin obhetonan cu no tin uzo mas pa nan, pa cualke obheto cu por contene awa y deshaci di esaki na e manera apropia. Hibanan dump, tirenan. Un biaha mas, si di berdad bo ta controla rond di bo cas y no tin criadero, pero ta sinti molester, contact cu GKMB, cu lo zorg pa cualke asistencia, pa zorg pa no tin problema ta pa elimina criadero.