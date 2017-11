GKMB ta controlando casonan di criadero pa preveni zika y chikungunya

Aunke a spera cu awa no lo bay cay esaki a mustra un sorpresa pa e aña aki pa cual aki sr Clayton Croes di GKMB ta splica mas di e desaroyonan cu a presenta awor aki cu awacero a cay den e ultimo dianan aki.

Por bisa cu e preparacionnan tur ta andando, mescos cu tur aña prome cu yobida cba, ya nan tin nan plataforma y nan team ta sinta y evalua mira tur loke ta pasando den region pa wak unda nan ta para y wak kico por haci extra, Esey ta hopi necesario, cu como GKMB nan empleadonan a bay den exterior pa tuma cursonan pa ta up to date, pa sa kico ta pasando den e mundo di control y a bin bek cu e conociemtno aki bek pa Aruba. Nan ta sigui haci lo necesario pa sigui coopera cu pueblo y sperando ariba cooperacion di e pueblo. Awo cu awa a yobe, yamadanan a cuminsa caba,poco poco e casonan ta subi y e ta cuadra tambe cu e temporada. Awa ta yobe y e indexnan ta subi, e ta duna e responsabilidad pa coopera cu pueblo y spera di haya e cooperacion bek pa pueblo. No solamente pa preveni criadero, pero pa sigui comparti e conocemento cu pueblo. Nan tin e material den cas, pero nan kier tambe pa comunidad acerca GKMB tambe, segun Sr. Clayton Croes, director di GKMB.

Riba nivel di maneho ya caba nan ta sintando cu e diferente stakehodlernan, manera DOW, sector hotelero, Serlimar pasobra cu GKMB ta premira problema y ta prepara pa esakinan. Di mesun manera ta sigui stimula tur loke ta informacion y Sr. Croes ta contento cu maestronan kier duna les den e efectonan di dengue pa asina yuda nos muchanan y siñanan tocante prevencion,

GKMB ya caba a tuma nota di e situacion di malaria na Venezuela y den ultimo simannan e ta bin via metodonan of maneranan no oificial, at yega na orea di Directie Volksgezondheid, cu ya caba a debati ariba e tema aki. Esaki no ta un situacion nobo den e region, e ta un di e poco islanan bendiciona cu no tin e sanguranan cu ta transmiti e virus di malaria na Aruba. Esaki ta kita un dolor di cabes for di ann, ya cu den pasado hendenan ta bin for di exterior malo cu malari, y e no ta sigui plama door cu Aruba no tin e sangura cu ta carga e virus di malaria.

Simplemente tur sangura elimina ta importante, no ta importa si ta sangura di pos of sangura cu ta trece chikinguya. Simplemente, menos sangura mas miho pa nos tur na Aruba.

Manera cu awa yobe, GKMB ta ricibi yamada di e mesun doñi di cas, cu ta sinti molester di cas. Lastima ta esun cu ta yama bisa cu e tin molester, ta esun cu tin e criadero tmbe. Pero danki na experticio di GKMB, cu tin hopi aña den esaki. GKMB a preferencia ta di traha ariba casonan sospechoso cual aworaki no ta e caso, segun Sr. Clayton Croes, director di GKMB.