GKMB activo durante temporada di horcan

GKMB ta basta mas activo durante e temporada aki, mirando cu ta hayando awasero. Aki nan ta haci trabaonan di prevencion, den casonan di criadero di sangura. Luis Chung, kende ta director suplente di e departamento, ta splica cu semper den temporada di horcan tin e posibilidad cu awa ta yobe na Aruba. Loke ta trece hopi problema pa Aruba ta awa cu ta yobe de bes en cuando y cu ta keda para den sushi cu tin rond di cas, criaderonan cu nos mes ta laga rond di cas.

Pesey GKMB a cuminsa sali pa controla e casnan, bario pa bario, pa tambe informa e hendenan pa por fabor yuda e departamento. Yuda door di tene cura limpi, pasobra sangura di Dengue, manera ta conoci, ta crece mas tanto den awa limpi, esta awa di yobida, of awa di airco cu tin rond di cas, awa cu ta gara den bari y hemchi. Door di esey e teamnan ta sali pa controla y informa e habitantenan pa por fabor duna un man. Esaki ta un sistema di prevencion pa criadero di sangura.

Semper GKMB tin yamada ta drenta. Tin siman ta pasa cu no tin problema. Por mira berdad, cu esey no ta bin door di yobida. Den temporada di secura, asina mes ta haya yamada cu tin problema. Por diferencia entre sangura di dengue y sangura cu nan ta yama sangura di pos cu tambe ta crea hopi problema.

Yamadanan semper ta haya, pero sangura di dengue, awor aki e temporada ta cuminsa, ora cu awa ta yobe, cu awa limpi ta keda para, caminda cu ta haya problema cu e sangura aki.