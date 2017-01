Sr. Juendel Sprock di FADA: Gino Frans ta ehempel cu sali for di adiccion ta posibel

Despues cu a bira conoci cu Sr. Gino Frans tin 20 aña liber di droga, sr. Juendel Sprock, director di Fundacion Anti Droga Aruba, ta splica, cu . sali for di adiccion ta ta posibel.

Sr. Gino Frans, di Fundacion Eliezer, ta un persona conoci na FADA y ambos fundacion ta traha den un laso estrecho cu otro.

Ta conoci cu Sr. Frans tabata un adicto ambulante, tanto na Aruba como na Hulanda. Gino ta mustra cu sali for di adiccion ta posibel, ta e persona mester kier pero manera Gino mes ta bisa, cu e ta tuma hopi tempo, y ainda e no ta 100% . Cu esaki e kiermen, cu ainda e ta sinti efectonan secundario di e uzo.

Sr. Sprock, director di FADA a sigui bisa cu antes nan tabata bay cu Gino na scolnan pero esaki tin un otro efecto robes. Hobennan ta pensa cu nan ta cuminsa uza aworaki na un edad hoben, y ora nan bira grandi nan ta stop di uza. Pero Frans mes ta splica nan cu e trayectoria pa sali ta dificil. y e ta un di esunnan cu a logra, pasobra tin hopi cu no a logra.

E mensahe di FADA ta pa no cuminsa y pa bo keda leu di vooral e bicio di alcohol. hopi biaha ta bay over na cocaina, marihuana y asina ta sigui te cu ta yega cu bo lo keda riba caya. Varios ta e adictonan cu ta splica con nan a cuminsa, cu e alcohol y e marihuana. despues nan ta bay over na e droga mas potente.

Director di FADA, Sr. Sprock a splica cu cada persona ta diferente y pa sr. Gino Frans e parti di religion ta esun cu a yud’e y cu te ainda ta yudando e. Un adicto semper ta recuperando, nunca e lo no stop di ta un adicto. asina hopi di nan ta bisa. Y Gino mes ta bisa, dor di ta cu Dios y door di su religion Cristian, e ta mantene su mes liber for di e adiccion.

Mas aleu Sr. Sprock ta sigui splica cu Gino ta un caso special, pa motibo cu el a uza e parti di adiccion na un parti positivo. E ta yuda hendenan cu a cay den adiccion, y e por papia di experiencia con dificil e ta pa un adicto sali bek for di su adiccion. E mundo di droga ta un mundo dificil y si bo cay aden, e chance ta 50/50 cu bo ta logra di sali of bo ta keda den dje.

Por a ripara ultimo temponan cu e edad di un adicto cada aña ta bay ta bahando. Riba esaki, sr. Sprock, a splica cu FADA a cambia nan maneho hopi. Antes FADA tabata focus hopi riba scolnan, pero aki nan ta haya hopi informacion. Pero na cas no tin nada, niun informacion, niun yudansa. Aworaki FADA ta concentra riba mayornan. Ta bay na e trabao di e mayornan, caminda ta haya un cantidad mas grandi di mayornan, unda cu ta educanan, y ta duna nan informacion. Hopi biaha e tempo ta hunga un rol hopi grandi y esey ta loke mester bay cuminsa focus riba dje awo, hunto cu nan partnernan, sr. Sprock a finalisa bisando.