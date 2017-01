Gino Frans ta bay cumpli 20 aña di a sali di adiccion

Pa Gino Frans aña 2017 ta importante pe pasobra e ta cumpli 20 aña dia 5 di Januari, liber di adiccion di droga y alcohol. E tabata haci hopi cos for di sla, agrevisidad, locura, mira cos cu no ta, cay den depresion pisa tanto na Aruba como na Hulanda.

El a uza droga 12 aña straight na edad hopi hoben. El a bira un adicto di caya. E tabata uza hopi clase di droga. El a cuminsa cu alcohol, marihuana, cocaina, na Hulanda el a uza heroina, speed, extacy. Ora no tabata tin alcohol, e tabata bebe awa maraviya y lymacol cu glacial gemixed.

Pa 20 aña el a logra. Durante e 12 añanan cu e tabata den vicio pisa, el a purba hopi caminda. El a purba den centronan, cu psikiatra. El a bay den centronan na Hulanda y no a yuda. E tabata tin un bashi den su curason. Na 1997 el a haya encuentro cu Dios. Nan a predica cun’e riba caya, amigonan di antes cu nan bida a cambia, cu nan a comberti y bay den caminda di Dios, nan a papia cune y despues di dos aña a entrega su bida. Manera cu el a entrega su bida na Dios, nunca mas e no a mishi cu droga ni alcohol, ni sigaria.

Frans a splica cu antes ora cu stop di alcohol, e ta haya delirio, e ta sinti friu y gara na e boter atrobe pa e delirio bay. Tambe e droga, ora e stop di uza e droga, e ta bira malo,e ta bira nervio y agresivo, pasobra e mester uza e droga pa e dempel atrobe. Den e caso aki el a haci’e spiritualmente y nunca mas a haya ningun dolor.

Un cos si, a keda poco side effect. Tin cosnan por ta no ta funciona 100% mas y ta ripar’e den su pensamentonan. E ta niester nuebe pa 10 biaha, cosnan cu ta bisa cu waw. Nan tey pa e corda semper di unda Dios a sak’e.