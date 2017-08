Gimnastanan Arubano cu logro grandi na Colombia

Recientemente e seleccion di gimnasia artistica di Aruba a biaha pa e pais di Colombia, unda prome nan a atende un campo di entrenamento hunto cu e seleccion di e Liga Antioqueño y nan coachnan na e ciudad di Medellin. E campo di entrenamento tabata uno intensivo y di casi dos siman. Despues e seleccion di Aruba a biaha pa e ciudad di Bogota unda nan a competi pa prome biaha den un competencia internacional di nivel halto yama Sur Americano di Niveles USAG.

Mester bisa cu nos seleccion di gimnasia artistica bou guia di coach nacional Jimmy Palma, a surpasa e expectativanan unda nos atletanan a logra un total di 26 medaya di cual nos a logra 3 medaya di Oro, 8 medaya di Plata y 2 medaya di Brons. E otro medayanan nos atletanan a ricibi pa cay den premiacion den un of mas disciplina. E medayistanan den e prome tres luganan sea Oro, Plata of Brons tabata Junaidy Odor, Sanne van Dam, Amika Every, Ashley Provence, Kim de Vries y Rebecca Spellen. Tambe a logra conkista medaya Jesmea Jansen y Zara Clark den e All Around. Un resultado grandi tabata e conkista den e All Around Champion Suramericano Nivel 5 pa e atleta Junaidy Odor cu a gana medaya di Oro den vault, mientras e ta logra medaya di Plata den Barra Asymetrica y Beam y un medaya di Brons den Piso.

E desaroyo positivo den e deporte di gimnasia cada dia ta mas bisto, e combinacion di e campo di entrenamento hunto cu e competencia aki a yuda nos atletanan di gimnasia artistica na un progreso den nan prestacionnan. Es mas e atleta Rebecca Spellen a sigui un entrenamento special na e campamento na Medellin pa asina prepara su mes debidamente pa competi na e Panamericano de Aparatos cu lo tuma luga dia 10 di Augustus proximo. Esaki ta un expereincia y conocimento mas riba e materia aki, ta miho so nos atletanan por bira di esaki. Den dos aña cu nos atletanan ta compitiendo den exterior ta hopi premio caba nan a trece cas bek. Lotto, e loteria di Aruba kier a felicita e seleccion di gimnasia artistica cu nan tremendo prestacion den e Sur Americano di Niveles USAG na Bogota, Colombia

Cumprando weganan di Lotto, e Loteria di Aruba bo ta contribui na deporte riba nos isla. Meta di e fundacion ta pa organisa loteria, cambia bida di su hungadonan y na mes momento inverti den deporte local pa medio di donacionnan na e Comision di Subsidio.