Gilbert Croes: Ministerio Publico ta midi cu dos midi

Diamars tabata tin un conferencia di prensa cu a tuma luga na oficina di abogado Faarup, caminda mama y tata di Zinnia Croes, Michelle Croes-Matos y Gilbert Croes, a amplia riba loke fiscal a bin cun’e di e decision semi final di e caso di nan yiu, riba dia 14 di Maart 2015. Tambe nan a duna un comparacion di e rapport di trafico di e accidente fatal di Landsrecherche Aruba y Landsrecherche di Hulanda.

Durante e conferencia aki, tin hopi eror cu a keda poni den e rapport cu ta trece duda den e investigacion. Gilbert Croes ta splica mas di nan punto di bista pa esaki.

Manera ya menciona, a bay riba e dos puntonan. Zinnia ta haya accidente dia 13 di Maart, 2015. Polis di trafico ta haci nan investigacion, unda cu nan como Mayor, 8 luna despues di haci hopi fanfaria, hopi bringamento cu nan, hopi discusion cu nan, departamento di trafico, ta logra manda papel y toch incompleto pa Landsrecherche, pa asina nan por cuminsa cu nan investigacion. Segun Croes, aña pasa October, ta haya for di Ministerio Publico, cu eigenlijk e polis cu a ocasiona e accidente, no lo wordo persigui den ningun forma, locual ta confirma, cual e tabata bao di inflluencia.

Esey tabata aña pasa October, unda cu nan a bisa verbaalmente despues di un reunion, pero nunca a haya un carta unda cu e mayornan por sigui nan caminda. Dus no por haya un carta cu por bay Hoog Beroep. E aña aki a manda varios corespondencia, pero te cu awe no a haya ningun carta oficial for di Ministerio Publico, unda cu e mayornan por sigui cana nan caminda.

E otro punto ta e rapportnan, e process verbaalnan cu a wordo traha door di polis di trafico, unda cu e rapport principal cu a wordo traha door di dos generalist di trafico, nunca a wordo firma door di un specialista di trafico, locual ta sr. Orman. Ora cu Landsrecherche mes ta entrevist’e, ta puntr’e si e kier firme ainda, kende ta nenga di haci esaki, cu e sa cu tin fout aden. Con e caso di Zinnia por rust riba un rapport cu tin fout aden.

Tin hopi fout den e rapport aki, foutnan chikito, grandi. Ta cuestiona cu ki seriedad a haci un investigacion, unda cu den rapportnan pa seguro, ta pone e mucha como responsabel, e ta ocasiona e accidente, pero na final nan mes rapport no ta firma door di un specialista.

Asina tin hopi mas fout den dje, segun Croes.

Segun Croes, dos polis a declara diferente cos riba dos laster di brake. Ora cu Landsrecherche ta haci nan investigacion, nan ta bin cu full un otro scenario, unda cu Ministerio Publico ta dicidi di manda e caso Hulanda, cual ta aña pasa, pa e oficina di trafico na Rotterdam, unda cu e mesun agente eynan, ta pasa aden y ta bisa cu e no ta compronde dicon tin tanto fout aden. Dicon tanto cos no a wordo haci, siendo cu e mes a traha na Aruba y conoce e camindanan. El a duna e mesun hendenan aki les. El a laga material na Aruba pa esey y toch nan no ta wordo uza.

Kico ta bezig cun’e, Croes a cuestiona. Ministerio Publico a keda di acerca BIZO, etc., pasobra, door di un investigacion mal haci, si ta intencional of no, e caso no por bin dilanti. Ministerio Publico a bisa cu pa nan, no tin un caso. No por bay persigui’e ni pa buracheria ni pa e accidente.

Te asina leu, no a yega ningun caminda ainda cu e caso aki.

Pa Croes, e polis envolvi, ta responsabel door di subi auto core, sabiendo cu el a bebe y riba dje e ta polis, dus e mester sa miho. Ministerio Publico ta midiendo cu dos midi.