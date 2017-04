Gerencia di la Cabana a elogia empleadonan durante ceremonia di premiacion di Prome Kwartaal

Durante un celebracion special di lunch cu a tuma luga recientemente na La Cabana Beach Resort & Casino, miembronan di gerencia a elogia e asociado, supervisornan y nan ekipo cu a wordo nomina pa nan prestacion excepcional durante e lunanan di Januari, Februari y Maart di 2017.

Un pa un, e nominadonan a subi e scenario den e sala di conferencia y a wordo elogia individualmente pa nan dedicacion y lealtad, door di nan supervisornan directo.

Pa e luna di Januari, e nominadonan tabata Jorge Mestanza, Housekeeping, Rowgan Cobrador, Pool and Beach, Marlon Clemencia, Security, Juraima Henriquez, Pool and Beach, Keith Melgar, F&B, y Nixon Castillo, Activities. Sobresaliendo riba nan tur tabata Lennuska Roga, PBX, kende a gana e titulo di Asociado di Luna pa e luna di Februari 2017.

Pa e luna di Februari, ganado Gregorio Milton, Security, a logra di sobresali riba tur otro nominado, esta Adilio Diaz, Engineering, Mirto Almary, Bell Services, y Tirla Geerman, Kitchen, cual a haci cu el a gana e titulo di Asociado di Luna.

Cerando e kwartaal, Santiago Wever di Accounting a wordo reconoci pa su prestacion estelar durante e luna di Maart.

E tan aprecia Alexander Gomez di e Front Office a wordo proclama como Supervisor di e Prome kwartaal, ganando contra su otro coleganan nomina, esta Dolores Flores, Housekeeping, y Jason Martijn, Security.

E ekipo selecta pa e prome kwartaal di 2017 a resulta di ta e resort su talentoso y dedica Activities Team, kendenan a wordo elogia pa nan coleganan nomina di e Laundry Team.

E encuentro tambe a reconoce e asociadonan cu a celebra nan di 5, 10, 15 y 20 aniversario durante e prome kwartaal di 2017. Nan a wordo honra pa nan decision di traha na La Cabana, incluyendo Fawcett, Pool and Beach; Raymond Koolman, Health Club; Reginald Wolff, Engineering, celebrando cinco aña. Rebertha Rhoden, Margarita Tatiscano, Sansarick Milrose, Magdalena Rosario, Hancie Merveille y Raymonde Richard, tur di Housekeeping, a celebra nan aniversario di dies aña, mientras cu Diahaira Vrolijk, Owners Services, y Rufina Orman, Accounting, a marca nan di 15 aniversario. Celebrando 20 aña cu e resort, Dorothy de Graf di Accounting.

Emcee di e ceremonia Johnny Kock, Gerente di Security, a haci e celebracion extra special y dibertido, mientras cu el a gradici e Ekipo di Cushina tambe pa nan catering excelente di e evento.