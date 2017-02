Gerencia di FCCA no kier pa trahadonan haya nan CAO

Presidente di FTA, Sr. Hubert Dirks a splica cu tin un mal contento entre e trahadonan di FCCA y gerencia, paso gerencia kier pa bin un votacion si tur hende ta bay di acuerdo pa nan haya un CAO.

E situacion, aparentemente ta bayendo den un direccion cu no desea na FCCA. Trahadonan di FCCA pa basta tempo ta miembro di FTA, y semper FTA a sali na nan defensa y awo un grupo di trahado a trece dilanti cu nan kier yega na un CAO.

Pa Sr. Dirks, esaki ta algo straño, ya cu desde comienso nan tabata tin un acuerdo cu tabata regla nan situacion na trabao. Aunke esaki ta regl’e, e no ta garantisa mesun cos cu un CAO ta garantisa. FTA ta kere cu CAO ta importante, paso tin un ley cu ta regla esaki y dicon ta kere cu un rechtspositie no ta bon, paso esaki ta pisa mas na banda di e compania y den e caso aki FTA ta haya cu no tin un balans.

Nunca FTA no por a negocia un CAO na FCCA. Y awo cu tin un grupo cu si kier yega na un CAO, FTA a duna diferente splicacion por medio di un abogado y abogado di compania. Awo diripiente, FCCA tqa bisa cu lo mester tene un votacion cu si lo tin interes di parti trahadonan pa asina negocia un CAO.

Esaki segun Sr. Dirks, no ta bon, pasobra cu mientras cu ta tardando pa e trahadonan haya nan libertad, haya nan oportunidad pa tuma nan decision pa bay pa un CAO, e compania ta sigui tarda e asunto y probablemente ta pa mantene e derecho di rechtspositie regeling cu e compania tin.

Segun Sr. Dirks FCCA por pone un votacion pero pa FTA ta prefera un referendum lo ta e miho forma pa por haya sa kico ta e deseo di e trahadonan. Den otro palabra, tin un manipulacion pa e trahadonan no vota pro un sindicato. Den e temponan aki, pa straño cu por zona, den hopi compania sindicato ta mal mira cerca nan, a pesar cu e no ta wordo bisa publicamente , esey ta e caso.

E caso ta algo cu e lucha entre e trahadonan mes y tambe gerencia ta na altura, cu tin un bataya cu si ta keda cu un rechtspositie regeling of bay pa un CAO. Esey nunca a termina y awo ta e ora pa atende cu esaki. Den pasado a atende cu e d director nobo aki, na un otro compania y ta wordo considera un bon persona y FTA lo por atende esaki y sali satisfactorio for di dje pa tur hende keda contento.

FTA tin un mayoria den FCCA y p’esey e ta haya cu e miho opcion ta pa bay un referendum, pa laga esaki dicidi. Pasobra loke gerencia ta haciendo awo, ta un tactica di tardansa, segun Sr. Dirks, di Sindicato FTA.