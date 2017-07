Gerardo Oduber instala como Presidente di Rotary Club

Dialuna 26 di Juni 2017, Sr. Gerardo Oduber a wordo instala como Presidente di Rotary Club of Aruba pa e aña 2017-2018. Durante e anochi aki a instala tambe e directiva nobo cu ta consisti di e siguiente miembronan:Sr. Frederick Nuboer como Secretario, Sra. Emilie Arends como Tesorera, Sr. Stanley Looman como Presidente Saliente y Sr. Edsel Lopez como Presidente Entrante pa aña 2018-2019. Sr. Edsel Lopez lo fungi tambe como Director di Administracion di Club. E otro Directornan lo ta Sra. Jessica Wolter encarga cu PR di e Club, Sra. Shelby Maduro encarga cu Miembresia y alavez Secretaria Entrante. Sr. Harold Hagens a wordo instala como Director di Proyectonan di Servicio y Sr. Don de Veer ta encarga cu Rotary Foundation. Por ultimo a instala Sr. Walter Mosher como “Sergeant at Arms”.

Presidente saliente, Sr. Stanley Looman a refleha ariba su aña como Presidente y tur e proyectonan cu a wordo ehecuta. Tambe Sr. Stanley Looman a instala Sr. Fredis Refunjol como “Paul Harris Fellow” pa su bunita trabao como maestro y den ramo deportivo y como nos Gobernador pa e ultimo 12 aña nan. Sr. Wai-Chui Chaong tambe a bira un Paul Harris Fellow reconociendo su dedicacion di mas di 23 aña como boluntario na Fiesta Rotaria. Sr. Looman a sigui pa gradici su directiva saliente cu a traha duro e aña cu a pasa. Un gradicimento special a bai pa e man drechi di Stanley, Secretario Sr. Frans Brinkman unda cu Frans tambe a ricibi un Paul Harris Fellow. Alavez Frans a wordo nombra “Assistant Governor” pa e Districto 7030. Sr. Frederick Nuboer a ricibi un reconocemento special como “Miembro di Aña”.

Despues a sigui e presentacion di Presidente Sr. Gerardo Oduber cu a splica su plan y metanan pa e aña Rotario aki y a encurasha tur miembro pa “Dare to Change” pa asina hiba Rotary Club of Aruba na un otro nivel. Sr. Gerardo Oduber a gradici e directiva saliente pa nan bunita trabao y esfuersonan.

Un danki na e comision cu a organisa e anochi bunita aki y e staff di Divi Resorts y Alhambra Ballroom.