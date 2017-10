George Bush Sr. ta pidi despensa despues di a wordo acusa di acoso sexual

E ex presidente di Merca, George H. Bush a wordo acusa di a mishi cu a chan chan di e actriz Mericano Heather Lind na dos ocasión, na Houston.

Lind a publica ariba Instagram su storia ariba e incidente, cual a tuma luga na 2014 mientras cu nan tabata pose pa un potret cu ex president di 93 aña. Su casa, Barbara tabata banda di dje. E hecho a wordo califica di un “joke indecente”.

Jim McGrath, vocero di Bush, a señala den un comunicado cu e ex presidente “nunca, bao ningun circunstancia, lo causa angustia na otro persona, intencionalmente”. Ademas, e ta ofrece su discupla si su “sentido dihumor a ofende Sra. Lind”. que se disculpaba si “su sentido de humor ofendió a la señora Lind”.

Bush tabata presidente di Merca for di 1989 te cu 1993.

Segun Lind, el a dicidi di comparti su historia despues di a wak Bush aparece den un concierto benefico na fabor di e victimanan di horcan cu a afecta Merca y Caribe.

Den e ultimo dianan, varios famoso a publica nan historia di acoso sexual a trabes di e hashtag “”Me Too”. (#metoo)