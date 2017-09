Gastonan den cuido medico na Aruba lo sigui crece

Despues cu Director di AZV Sr Anco Ringeling a papia cu gobernador di Aruba pa loke ta desaroyonan medico na Aruba, e ta splica cu e costo di salud na Aruba no lo bay bira mas barata si mira e retonan cu tin nos dilanti. Sr. Ringeling ta amplia mas ariba esaki.

E gastonan di cuido medico ta sigui crece, aunke cu den e añanan cu a transcuri tabata tin basta control ariba e crecemento. Pero pa e añanan benidero, ta premira cu como cu tin iniciativanan nobo, e.o. renobacion di hospital, unda lo bay desaroya radio terapia, cu lo pone cu e aumento lo ta un poco mas di e añanan tras di lomba. Esey kiermen cu un di e fuentenan cu ta financia AZV, lo mester wordo adapta. Esey ta sea e premie, e BAZV of e contribucion di gobierno mes, dus e Landsbijdrage. Esey ta un di e cosnan cu e gobierno nobo lo mester bay sinta y dicidi kico nan lo bay haci cu esey.

Sr. Anko Ringeling ta dispuesto pa sinta cu e gobierno nobo pa trece e puntonan aki padilanti. Pero, locual cu el a informa gobernador tambe, ta cu su persona lo stop di traha cu AZV. El a anuncia esaki caba prome cu eleccion caba. Tin e tradicion cu ta invita tur e partidonan cu ta participa den eleccion, caminda cu ta repasa e desaroyonan den AZV. Esaki a haci tambe a aña y aki tambe el a anuncia esey.

Ta keda awo na e gobierno nobo, con e proceso ey ta bay. Si ta bay na un manera prudente, responsabel, cu Sr. Ringeling lo keda un paar di luna mas pa nan busca un director nobo. Ta keda na e minister hunto cu e Raad van Commisarisen di AZV pa conhuntamente busca of nombra un candidato.

Vergrijzing ta hunga un rol sigur. Y tambe e malesanan cronico ta keda un reto tambe. Den publico locual ta wordo hopi discuti tambe ta e calidad di cuido. Dus tin lsita di espera pa cierto specialistanan, mucho largo. Hopi biaha ta lanta e imprension pasobra cu AZV ta cremencha, pero esey no ta e caso. E caso ta cu tin placa suficiente, pero cu no ta haya e specialista pa yena e bashi cu tin.

Muy probablemente lo bay wordo discuti, ta e hecho cu tin personanan cu a studia den region, Costa Rica, Colombia y nan no ta cuadra ainda cu e standaard cu tin na Aruba, cu basicamente ta e standaard di Hulanda. Ta wordo bisa cu AZV no ta acepta dokternan studia na Colombia of Costa Rica, pero ta e mesun Colombia nan ta mandanan. Esey, segun Sr. Ringeling, no tin comparacion.

Si compara unda ta manda e pashentnan, ta hospitalnan top cu acreditacion internacional. Mayoria di e dokternan den e hospitalnan ey, no a studia solamente na Colombia, pero tambe na Europa of America. Dus no por compara nan dos. Locual cu tin e diferencia grandi, entre e Universidad di Europa of di America, ta cu tin un tradicion di metemento di e gobierno. Antes nan tabata yama Rijksuniversiteit. Esey kiermen cu nan ta mas standardisa.

Pero den nos region, tambe na Merca, bo mester selecta e Universidad. Bo tin Universidadnan bon, hopi bon compara cu Europa, pero tin malo tambe. Esey ta haci cu e persona cu a studia den regio, por cuminsa traha aki na Aruba, segun Sr. Anco Ringeling, director di AZV.