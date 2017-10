Gasoline di Venezuela no por drenta Aruba mas

Na nos mesa di redaccion a yega un carta, of un Landsbesluit caminda ta para cu dia 3 di October, a pasa un Ministeriele Regeling den parlamento, unda cu lo prohibi transporte di gasoline for di Venezuela. E regeling aki a wordo firma aproba door di minister di Husticia, mr. Arthur Dowers como tambe minister di Financien Sr. Angel Bermudez e.o.

E ley aki lo a drenta na vigor dia 4 di October, manera stipula den e Afkondigingsblad, unda ta para cu e ley ta drenta na vigor un dia despues cu e wordo publica den e Afkondingsblad.

Segun leynan di Aruba, despues di un eleccion e gobierno ta bira demisionario, y e gobierno lo atende solamente cu coriente di gobernacion di Aruba. Esaki kiermen cu nan no tin autoridad pa pasa niun ley y tampoco aproba nada mas. Nan ta keda pa regla asuntonan coriente di pais Aruba. Pero asina mes, cierto leynan ta wordo trata y pasa den pura.

Por constata cu Landsbesluit/Ministeriele Regeling ta falta e firma y e stempel. Esaki ta haci cu e ley aki no tin valides. Kico ta e meta tras di pasamento den pura di e ley aki?

Si ta bay stop e importacion aki, lo mester haci’e di tal manera cu e ta ley pa un, ley pa tur. No ta un secreto cu hopi ta e Arubianonan cu ta bay Venezuela pa cumpra gasolin, na un prijs mucho mas barata cu aki na Aruba.

Esaki tambe ta un manera di kibra nos propio hendenan. Ta conoci cu personanan cu ta busca gasoline for di Venezuela, ta personanan cu ta paga nan belasting di importacion. Es decir, nan tambe ta contribui na economia di Aruba.

Pero no por prohibi e Arubiano di bay afo cumpra su gasoline, mientras cu e Venezolanonan si ta importa e gasoline pa despues bira bend’e bek cu nos mesun hendenan. Venezolanonan cu ta bin den barconan di fruta, ta trece gasoline tambe y ta bira bende esakinan ariba waf mes den e asina yama purun. Si nan no mag di importa esaki mas, nan lo bira bende cu nos hendenan ariba altamar, caminda cu no tin niun sorto di control.