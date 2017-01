Garantisando seguridad: Visbility Team ta sigui patruya nos cayanan

Mientras cu abo ta cana na pia of den auto, Visbility Team t’ey pa percura pa bo siguridad. For di un tempo pa awor e team di Cuerpo Policial ta ehecutando un programa di accion diario den e cayanan di Oranjestad cu e meta pa elimina criminalidad – for di actonan grandi te na esun di mas chikito – for di e cayanan di nos cuidad prinicpal.

E accionnan aki ta treciendo e resultadonan positivo pa un y tur cu ta move den e areanan aki cu mas paz y trankilidad.

Siguiendo nan accion den e siman di dia 2 di januari pa dia 8 di januari por nota cu poco poco e meta aki ta wordo logra. Riba dia 3 dia januari e control di Visbility Team a sigui rond di Royal Plaza como tambe centro di ciudad. Fuera di esey nan a extende e patruyahe for di Nicky Beach te na ex-hotel Bushiri.

Pa motibo di yegada di barconan crucero Carnival Sunshine, Britannia y Thompson Discovery cu mas o menos 9800 turista a tene control rond di e main-gate di Aruba Ports Authority (APA)como tambe e area di e mercado chikito y banda di Paddock.

En conexion cu un tiroteo e team a wordo manda pa un adres na Madiki net otro banda di caminda di loke tabata antes United Dinner pa reenforsa e unidad di Polis na e sitio. Segun storianan conta parce cu un persona a cana kibra y a los un par di tiro riba habitante di e cas y a huy despues den un Mitsubishi Lancer color preto. Visibility Team a busca rond di cas y den e area pa wak si por a haya e tirado of e auto sin ningun resultado. Despues e auto a wordo haya para dilanti ex-United Dinner sin chauffeur cu a baha na awa.

Riba dia 4 di januari, e team visibel di cuerpo policial a para e hoben di inicial D. pa su comportacion net dilanti di nan oficina. Meneertje a pasa ey dilanti y a saca dede mahos. Manera cu esaki a pasa e la wordo yama p’aden y a dun’e su lectura riba su mal comportacion – aunke hopi no sa – castigabel. Meneertje a splica cu e la haci e gesto menos bunita pasobra cu su bon amigo a keda deteni y e no tabata sa cu su hecho tabata uno castigabel.

Siguiendo cu nan controlnan diario e team a tene patruyahe na main-gate di APA como tambe henter a area ey rond mirando cu den waf tabata tin dos barco crucero – Carnival Vista y Albatros – cu mas o menos 4800 turista. Haciendo uzo di bicicleta nan a core rond den centro di ciudad y banda di Paddock.

Banda di 11:40 cerca di “Oroubo Plaza” e team a topa conocido “L” cu na e momento ey tabata pidiendo dos hoben placa. E la wordo atendi mesora riba su comportacion y aleha for di e area.

Siguiendo cu nan controlnan di siman, Visbility Team a tene patruyahe den centro di Playa como tambe na e popular mercadonan chikito banda di waf. Den esey nan ta haya un yamada pa bay atende un homber cu ta molestiando tur esunnan canando patras di Kong Hing den Havenstraat. Pero pa ora cu nan a yega ya tur cos tabata mustra calmo. E Team a dicidi di toch extende nan buskeda den un area mas grandi y a bin topa meneer “L” atrobe. Mas cu claro nan a splik’e cu e no por molestia hende y a percura pa e bay for di e luga.

Yegando e final di nan hornada di siman e team visibel a tene nan control di custumber control rond di waf mirando cu e dos barconan crucero, Pacific Princess y Zuiderdam, a trece 4100 turista pa e isla. Mas cu claro e patruyahe aki a extende den henter e area ey rond.

Fuera di esey nan a sostene nan coleganan Polis den e comienso oficial di e temporada di carnaval cu e parada di flambeu.