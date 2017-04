Ganashinan di PepsiCo ta escala cu 41.6 porciento

NEW YORK CITY, New York – PepsiCo a reporta diaranson un salto di 41.6 porciento den su ganashinan trimerstral, danki na un mayor demanda pa su bebida y snacksnan mas saludabel y cu a mantene un control feros riba su costonan.

E utilidad netto atribuibel na PepsiCo a subi na 1.320 miyon di dollar, of 91 cen di dollar pa accion, den e prome trimester cu a caba dia 25 di Maart, cu ta compara cu un beneficio di 931 miyon di dollar of 64 cen di dollar pa accion, un aña prome.

E compania a registra un cargo pa 373 miyon di dollar vincula na su transaccion cu Tingyi (Caymand Island) Holding Corp den e periodo anterior.

E ingresonan di PepsiCo a subi un 1.6 porciento, na 12.050 miyon do dollar den su di dos trimester di incremento den benta tras di ocho periodo di bahada.

PepsiCo y otro fabricante di alimentonan procesa ta invirtiendo cu forsa den desaroya productonan pa cumpli cu e gustonan cambiante di e consumidornan, cu ta buscando alternativanan cada biaha mas saludabel.

Fuente: Reuters