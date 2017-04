Ganashi di Coca Cola ta cay cu 20 porciento

NEW YORK CITY, New York – Coca Cola Co. a reporta diamars un caida di 20 porciento den su ganashinan di e prome trimester, afecta mayormente pa un aumento di e costonan relaciona cu re nobacion di frankicia di su operacionnan di enpaketacin na Noord America.

E utilidad netto atribuibel na accionistanan di e compania a baha na 1.180 miyon di dollar of 27 cent di dollar pa accion, den e prome trimester cu a caba dia 31 di Maart, loke ta compara cu un ganashi di 1.480 miyon di dollar of 34 cent di dollar pa papel, reporta den e mesun periodo e aña anterior.

E ingresonan a descende un 11,3 porciento pa 9.120 miyon di dollar, marcando e di ocho trimester consecutivo di caida.

E accionnan di e compania Mericano lo a cay un 0.8 porciento den operacionnan previo na apertura di Wall Street, tras e publicacion di su resultadonan.

Fuente: Reuters